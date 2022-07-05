Стало известно, сколько стоил Карибский тур Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Визит герцогских супругов вызвал ряд скандалов на островах.

Стало известно, в какую сумму обошелся Карибский тур принца Уильяма и Кейт Миддлтон в начале 2022. Об этом пишет Marie Claire.

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После обнародования королевских счетов Великобритании за 2021 и 2022 стало известно, что визит герцогов Кембриджских на Карибы обошелся Букингемскому дворцу в более чем 220 тысяч фунтов стерлингов.

Как известно, полеты будущего короля и его жены во время тура обошлись британским налогоплательщикам в 226 383 фунтов стерлингов, причем королевская пара путешествовала на чартерном самолете, и это был самый дорогой тур роялов в этом году.

[ + – ] Кейт Миддлтон на Ямайке Фото: Getty Images

Общая стоимость поездок королевской семьи Великобритании за это время составляет 4,5 млн фунтов стерлингов, что на 1,3 млн фунтов стерлингов больше, чем в 2021, и финансируется за счет Суверенного гранта, который оплачивают налогоплательщики страны.

"Смотря наперед, Суверенный грант, вероятно, не изменится в течение следующих нескольких лет, инфляционное давление на операционные расходы и нашу способность увеличивать дополнительный доход, вероятно, будет ограничено в краткосрочной перспективе", — отметил королевский эксперт.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям на Ямайке Фото: Getty Images

Вторым в топе самых дорогих поездок королевской семьи стал визит принца Чарльза на Барбадос, который обошелся дворцу в 138 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, в начале 2022 принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в официальный восьмидневный тур по Карибскому бассейну, посетив Белиз, Ямайку и Багамские острова. Однако там герцогских супругов встретили со скандалом: местные жители требовали извинений от роялов за столетия рабства.

Также Фокус писал о планах Кейт Миддлтон и принца Уильяма отказаться от королевских титулов, чтобы кардинально изменить представление о современной монархии.