Цілувалися і обіймалися: онука королеви виявила почуття до чоловіка на турнірі Вімблдону

Зара і Майк Тіндалли є одними з найжиттєрадісніших членів королівської родини. Не маючи жодних титулів, Зара веде життя звичайної людини і дуже рада цьому.

Єдина дочка принцеси Анни та онука британської королеви Єлизавети II Зара Тіндалл, яка виховує трьох дітей зі своїм чоловіком Майком, давно завоювала любов родичів та друзів завдяки життєрадісності та чудовому почуттю гумору. Усюди, де б вона не з'являлася з чоловіком, навколо них одразу ж збираються люди, а пара не приховує своїх почуттів на публіці, дозволяє собі обійми та навіть поцілунки. Останній тому доказ — другий день Вімблдонського тенісного турніру, де Тіндалли спостерігали за грою таких зірок тенісу як Серена Вільямс, Рафаель Надаль та Іга Свьонтек, пише Daily Mail.

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Пара з'явилася на трибуні в типово гарному настрої, посміхалася і сміялася. На Зарі була легка лляна сукня-сорочка з контрастними чорними аксесуарами, пара темно-синіх туфель на танкетці та чорна стьобана сумочка через плече. Образ вона довершила золотими прикрасами та сонцезахисними окулярами.

Майк, колишня зірка британського регбі, одягнув білу сорочку, чорні штани та темно-сині туфлі. Відповідно до дрес-коду Royal Box він також додав блейзер та краватку.

Під час спостереження за грою пара цілувалася, подружжя по черзі клало одне одному голови на плече, обіймалося і виглядало дуже закоханим. Така ніжність привернула увагу папараці, і фото чоловіка та дружини облетіли соцмережі та ЗМІ. оскільки Зара не маєте королівських титулів, вона може поводитися на публіці, як їй заманеться, тому що демонстрація почуттів їй не заборонена за протоколом, і вона не повинна виявляти холодну ввічливість.

Подружжя стало першими членами королівської сім'ї старшого віку, які відвідають Вімблдон цього року. Двотижневий турнір популярний серед королівської родини, і очікується, що найближчими днями у ньому візьме участь герцогиня Кембриджська.

У Зори та Майка, як уже згадувалося вище, троє дітей. Свою третю дитину внучка королеви народила 21 березня минулого року. Лукас Філіп народився о 18:00 за місцевим часом на підлозі у ванній кімнаті їхнього сімейного будинку у маєтку принцеси Анни у Глостерширі. У пари також підростають 8-річна Міа Грейс та 4-річна Ліна Елізабет.

Нагадаємо, Майк Тіндалл розкрив причини нестандартної поведінки принца Луї на Платиновому ювілеї королеви.