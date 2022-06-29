Целовались и обнимались: внучка королевы проявила чувства к мужу на Уимблдонском турнире

Зара и Майк Тиндаллы являются одними из самых жизнерадостных членов королевской семьи. Не имея никаких титулов, Зара ведет жизнь обычного человека и очень рада этому.

Единственная дочь принцессы Анны и внучка британской королевы Елизаветы II Зара Тиндалл, воспитывающая троих детей со своим мужем Майком, давно завоевала любовь родственников и друзей благодаря жизнерадостности и отличному чувству юмора. Всюду, где бы она не появлялась с супругом, вокруг них сразу же собираются люди, а пара не скрывает своих чувств на публике, позволяет себе объятия и даже поцелуи. Последнее тому свидетельство – второй день Уимблдонского теннисного турнира, куда Тиндаллы наблюдали за игрой таких звезд тениса как Серена Уильямс, Рафаэль Надаль и Ига Святек, пишет Daily Mail.

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Пара появилась на трибуне в типично хорошем настроении, улыбалась и смеялась.На Заре было легкое льняное платье-рубашка с контрастными черными аксессуарами, пара темно-синих туфель на танкетке и черная стеганая сумочка через плечо. Образ она довершила золотыми украшениями и солнцезащитными очками.

Майк, бывшая звезда британского регби, надел белую рубашку, черные брюки и темно-синие туфли. В соответствии с дресс-кодом Royal Box он также добавил блейзер и галстук.

Во время наблюдения за игрой пара целовалась, супруги поочередно клали друг другу головы на плечо, обнимались и выглядели очень влюбленными. Такая нежность привлекла внимание папарацци, и фото мужа и жены облетели соцсети и СМИ. поскольку Зара не обладате королевскими титулами, она может вести себя на публике, как ей заблагорассудится, потому что демонстрация чувст ей не запрещена по протоколу, и она не обязана проявлять холодную вежливость.

Супруги стали первыми членами королевской семьи старшего возраста, которые посетят Уимблдон в этом году. Двухнедельный турнир популярен среди королевской семьи, и ожидается, что в ближайшие дни в нем примет участие герцогиня Кембриджская.

У Зары и Майка, как уже упоминалось выше, трое детей. Своего третьего ребенка внучка королевы родила 21 марта прошлого года. Лукас Филипп родился в 18:00 по местному времени на полу в ванной комнате их семейного дома в поместье принцессы Анны в Глостершире. У пары также подрастают 8-летняя Миа Грейс и 4-летняя Лина Элизабет.

Напомним, Майк Тиндалл раскрыл причины нестандартного поведения принца Луи на Платиновом юбилее королевы.