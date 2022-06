Зять принцессы Анны Майк Тиндалл объяснил, что случилось с принцем Луи на юбилее королевы

По словам Майка Тиндалла, все дело – в конфетах.

Поведение четырехлетнего принца Луи во время торжеств по случаю Платинового юбилея правления королевы Елизаветы II стало предметом не менее активного обсуждения в соцсетях, чем собственно все мероприятия. Виной всему – непостредственность мальчика, его кривляния и капризы, за которыми наблюдали все мировые СМИ. По словам известного американского рэгбиста и мужа дочери принцессы Анны Зары Майка Тиндалла, мальчик вел себя так, потому что объелся сладостей. Об этом он рассказал в своем подкасте The Good, The Bad and The Rugby, который представляет вместе с бывшим товарищем по команде Джеймсом Хаскеллом и телеведущим Алексом Пейном.

Тиндалл посочувствовал Луи, сказав, что концерт, где малыш ярче всего проявил свои эмоции, был слишком долгим для такого маленького ребенка. и что все дети монаршей семьи были гиперактивны из-за "высокого уровня сахара", что стало результатом чрезмерного потребления конфет и прочих сладостей.

Майк и его жена Зара посетили шоу со своими двумя старшими дочерьми, 8-летней Мией, 3-летней Леной и годовалым Лукасом. луи же сидел в первом ряду ложи вместе с родителями, братом Джорджем и сестрой Шарлоттой. Несмотря на то, что долгое время он пытался держать себя в руках, слишком длинное представление утомило принца.

"Луи просто хотел повеселиться. А мои двое всегда озорничают, поэтому он пытается держать себя в руках. Однако сзади было много сладостей, так что был настоящий сахарный кайф", – отметил Тиндалл, который пытался развлекать скучающего принца.

За время торжеств Майк снискал славу самого веселого члена семьи. Фанаты уже назвали его "крутым, веселым дядей" после того, как он опубликовал серию веселых снимков. Помимо развлечения непослушного принца Луи, Майк высмеивал чувство стиля принцессы Евгении и болтал с принцем Гарри и Меган Маркл во время королевских торжеств в Лондоне.

Хотя у Майка и Зары нет официальных обязанностей, они завсегдатаи мероприятий королевской семьи, таких как церковные службы и важные вехи, такие как юбилей. Муж королевской внучки добросовестно сопровождал Зару на пяти различных мероприятиях в течение четырехдневных выходных: Trooping the Colour, Службы благодарения, Дерби в Эпсоме, на Платиновой вечеринке и Платиновом театрализованном представлении. И всегда Майк появлялся в веселом настроении, помогая управляться со всеми детьми.

Среди самых забавных снимков, которые Майк сделал во время четырехдневных выходных в честь юбилея, были фотографии, которыми он поделился в Instagram. Там он позирует в шляпках своей супруги.

Напомним, в Сети пользователи уже поставили "диагноз" маленькому принцу Луи.