Зять принцеси Анни Майк Тіндалл пояснив, що сталося з принцом Луї на ювілеї королеви

За словами Майка Тіндалла, вся справа — у цукерках.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Поведінка чотирирічного принца Луї під час урочистостей з нагоди Платинового ювілею правління королеви Єлизавети II стала предметом не менш активного обговорення в соцмережах, ніж усі заходи. Виною всьому — безпосередність хлопчика, його кривляння та примхи, за якими спостерігали усі світові ЗМІ. За словами відомого американського регбіста та чоловіка дочки принцеси Анни Зари Майка Тіндалла, хлопчик поводився так, бо об'ївся солодощів. Про це він розповів у своєму подкасті The Good, The Bad and The Rugby, який веде разом із колишнім товаришем по команді Джеймсом Хаскеллом та телеведучим Алексом Пейном.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Тіндалл поспівчував Луї, сказавши, що концерт, де малюк найяскравіше проявив свої емоції, був занадто довгим для такої маленької дитини, і що всі діти монаршої сім'ї були гіперактивні через "високий рівень цукру", що стало результатом надмірного споживання цукерок та інших солодощів.

Майк та його дружина Зара відвідали шоу зі своїми двома старшими дочками, 8-річною Мією, 3-річною Леною та однорічним Лукасом. Луї ж сидів у першому ряду ложі разом з батьками, братом Джорджем і сестрою Шарлоттою. Незважаючи на те, що довгий час він намагався тримати себе в руках, надто довга вистава втомила принца.

"Луї просто хотів повеселитися. А мої двоє завжди пустують, тому він намагається тримати себе в руках. Проте ззаду було багато солодощів, так що був справжній цукровий кайф", — зазначив Тіндалл, який намагався розважати принца, що нудьгує.

За час урочистостей Майк здобув славу найвеселішого члена сім'ї. Фанати вже назвали його "крутим, веселим дядьком" після того, як він опублікував серію веселих знімків. Крім розваги неслухняного принца Луї, Майк висміював почуття стилю принцеси Євгенії і говорив з принцом Гаррі та Меган Маркл під час королівських урочистостей у Лондоні.

Хоча Майк і Зара не мають офіційних обов'язків, вони завсідники заходів королівської сім'ї, таких як церковні служби і важливі віхи, такі як ювілей. Чоловік королівської онуки сумлінно супроводжував Зару на п'яти різних заходах протягом чотириденних вихідних: Trooping the Colour, Служби подяки, Дербі в Епсомі, на Платиновій вечірці та Платиновому театралізованому дійстві. І завжди Майк з'являвся у веселому настрої, допомагаючи справлятися з усіма дітьми.

Серед найкумедніших знімків, які Майк зробив під час чотириденних вихідних на честь ювілею, були фотографії, якими він поділився на Instagram. Там він позує у капелюшках своєї дружини.

Нагадаємо, в Мережі користувачі вже поставили діагноз маленькому принцу Луї.