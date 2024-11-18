Принцеса Шарлотта має більше шансів стати королевою, ніж принцеса Анна

І принцеса Шарлотта, і принцеса Анна мають схожі долі. У них є старші брати, які йдуть раніше за них у черзі на престол.

Принцеса Шарлотта має більше шансів стати королевою Великої Британії, ніж принцеса Анна. Про це пише Mirror.

Історично дітям чоловічої статі, народженим у домі Віндзорів, надавався пріоритет у спадкоємній лінії над їхніми сестрами. Однак усе змінилося, коли принц Вільям і Кейт Міддлтон чекали на первістка, що призвело до повного перегляду системи, яка поставила дітей чоловічої та жіночої статі в рівні умови. Втім, перша дитина пари — принц Джордж. Тому в будь-якому разі він має стати королем, якщо не станеться якоїсь надзвичайної ситуації.

Закон про престолонаслідування (2013) також скасував "положення, згідно з якими ті, хто одружується з римо-католиками, дискваліфікуються з лінії успадкування. Зміни набули чинності у всіх шістнадцяти королівствах у березні 2015 року".

Це означає, що принцеса Шарлотта має набагато більше шансів одного дня стати королевою, ніж її двоюрідна тітка принцеса Анна. Коли Анна народилася, вона була другою в черзі на престол, але після народження її молодшого брата принца Ендрю вона стала третьою в черзі, а потім четвертою, коли народився принц Едвард.

Принцеса Анна Фото: Getty

Тим часом принцеса Шарлотта навіть після народження меншого брата принца Луї залишається третьою в черзі на престол після батька Вільяма та старшого брата Джорджа.

Втім, попри зміни в правилах престолонаслідування, шанси принцеси Шарлотти стати королевою залишаються невеликими, хіба якщо її старший брат Джордж зречеться престолу або не матиме дітей.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty Images

Наприклад, у 1936 році Едуард VIII відмовився від свого монаршого призначення, щоб одружитися з американкою Волліс Сімпсон. Це призвело до того, що його брат, король Георг VI, став правити Великою Британією, назавжди змінивши лінію престолонаслідування. А після нього на трон сіла королева Єлизавета ІІ, яка померла у 2022 році. Після неї сувереном став старший син Чарльз ІІІ.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям прийняли рішення заради своїх дітей.

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