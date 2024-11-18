Принцесса Шарлотта имеет больше шансов стать королевой, чем принцесса Анна

И принцесса Шарлотта, и принцесса Анна имеют похожие судьбы. У них есть старшие братья, которые идут раньше них в очереди на престол.

Принцесса Шарлотта имеет больше шансов стать королевой Великобритании, чем принцесса Анна. Об этом пишет Mirror.

Исторически дети мужского пола, рожденные в доме Виндзоров, получали приоритет в наследственной линии над их сестрами. Однако все изменилось, когда принц Уильям и Кейт Миддлтон ждали первенца, что привело к полному пересмотру системы, которая поставила детей мужского и женского пола в равные условия. Впрочем, первый ребенок пары — принц Джордж. Поэтому в любом случае он должен стать королем, если не произойдет какой-то чрезвычайной ситуации.

Закон о престолонаследии (2013) также отменил "положения, согласно которым те, кто вступает в брак с римо-католиками, дисквалифицируются с линии наследования. Изменения вступили в силу во всех шестнадцати королевствах в марте 2015 года".

Это означает, что принцесса Шарлотта имеет гораздо больше шансов однажды стать королевой, чем ее двоюродная тетя принцесса Анна. Когда Анна родилась, она была второй в очереди на престол, но после рождения ее младшего брата принца Эндрю стала третьей в очереди, а затем четвертой, когда родился принц Эдвард.

Принцесса Анна Фото: Getty

Между тем принцесса Шарлотта даже после рождения младшего брата принца Луи остается третьей в очереди на престол после отца Уильяма и старшего брата Джорджа.

Впрочем, несмотря на изменения в правилах престолонаследия, шансы принцессы Шарлотты стать королевой остаются небольшими, разве если ее старший брат Джордж отречется от престола или не будет иметь детей.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty Images

Например, в 1936 году Эдуард VIII отказался от своего монаршего назначения, чтобы жениться на американке Уоллис Симпсон. Это привело к тому, что его брат, король Георг VI, стал править Великобританией, навсегда изменив линию престолонаследия. А после него на трон села королева Елизавета II, которая умерла в 2022 году. После нее сувереном стал старший сын Чарльз III.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям приняли решение ради своих детей.

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