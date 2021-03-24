Внучка Елизаветы II родила третьего ребенка на полу в ванной (видео)

Мальчик, которого назвали Лукас Филип, стал третьим ребенком Зары и Майка Тиндалл и 10-м правнуков королевы.

39-летняя внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндалл родила третьего ребенка. Несмотря на то, что мальчик появился на свет еще в воскресенье, 21 марта, подробности об этом событии стали известны только сейчас, пишет The Daily Mail.

О том, что у него появился сын по имени Лукас Филип Тиндалл, во время своего подкаста по регби рассказал супруг Зары Майк. Аналогичным образом пара сообщила и о беременности, оставив в стороне традицию, что о пополнении в семьях королевских особ информирует Букингемский дворец.

По его словам, малыш родился в 18:00 по местному времени на полу в ванной комнате их семейного дома в поместье принцессы Анны в Глостершире. Мужчина назвал Зару настоящим воином и добавил, что лично перерезал пуповину. После рождения двух дочерей Майк мечтал о наследнике, и появление сына сделало его "абсолютно счастливым".

Говоря о родах, Майк рассказал, как Зара почувствовала схватки накануне вечером, поэтому они организовали присмотр за детьми для Мии и Лены и собрались в больницу, но роды были такими стремительными, что у них не было времени на поездку в медучреждение. Майк сбегал в спортзал за ковриком и организовал родзал прямо в ванной. Внучке королевы помогала ее подруга, акушерка Долли Мод, которая присутствовала при появлении всех ее детей, и сумела оказать необходимую помощь.

После рождения сына новоиспеченный отец забрал ребенка, укутанного в пеленки, и спустился с ним в гостиную смотреть гольф, пока его жена отдыхала. Уже через два дня пара со старшей дочерью вышли на прогулку с новорожденным.

[ + – ] Зара и Майк Тиндалл на прогулке со старшей дочерью и новорожденным сыном Фото: The Daily Mail

Отметим, что супруги, которые перенесли два выкидыша после рождения старшей дочери в 2014 году, были первой королевской семьей, открыто рассказавшей о тяжелом опыте.

Зара, не имеющая титула и не являющаяся Ее Королевским Высочеством, в отличие от своих кузенов, пошла по стопам матери, принцессы Анны и не имеет королевских титулов для своих детей. Семья живет относительно скромной жизнью в Глостершире. Выступая в 2015 году, внучка королевы заявила, что благодарна за отсутствие титула, подчеркнув, что это открыло для нее новые возможности.

"Мне очень повезло, что оба моих родителя решили не использовать это звание, и мы выросли и сделали все, что давало нам возможность делать", – призналась она.

Зара Филлипс вышла замуж за профессионального спортсмена, игрока в регби Майка Тиндалла в 2011 году. Сама Филлипс также является спортсменкой, ей принадлежит титул чемпионки мира в конном многоборье.

Напомним, 9 февраля еще одна внучка королевы, принцесса Беатрис, родила сына, одно из имен которого также дано ребенку в честь принца Филиппа.