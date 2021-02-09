Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения родила первенца (фото)

Муж принцессы Джек Бруксбанк поддерживал супругу во время родов. Ребенок родился с весом почти 3,7 кг.

Внучка британской королевы Елизаветы II 9 февраля родила сына, сообщается на официальной странице Букингемского дворца в Instagram.

Ребенок весом почти 3,7 кг появился на свет в 8:55 в лондонском The Portland Hospital, а отец ребенка, бизнесмен Джек Бруксбанк присутствовал при родах.

"Королева, герцог Эдинбургский, герцог Йоркский, Сара, герцогиня Йоркская, а также мистер и миссис Джордж Бруксбанк были проинформированы и рады этой новости. Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбанка, герцог Йоркский и Сара, первый внук герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо", – говорится в заявлении королевского двора.

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Имя новорожденного ребенка пока что не разглашается.

Принцесса Евгения на своей странице в соцсети также поделилась снимком после родов. Она опубликовала кадр, на котором вместе с мужем держит ручку первенца.

Фото: Instagram/Princess Eugenie

Это первый внук принца Эндрю, герцога Йоркского, и его бывшей жены Сары, а вот для Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа мальчик стал девятым правнуком.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбанк поженились в октябре 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

О своей беременности дочь герцога Йорского объявила осенью прошлого года. Принцесса опубликовала свое фото с мужем и снимок детских башмачков. Она отметила, что их первенец родится в 2021 году. Пол ребенка Евгения пока не рассекретила.

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Евгения и ее сестра Беатрис – единственные внучки королевы, которые возведены в титул принцесс и Их Королевских высочеств. Евгения работает в лондонском филиале знаменитой галереи современного искусства Hauser & Wirth и является патроном нескольких благотворительных фондов, особенно после того как ее отец, второй сын королевы Елизаветы, принц Эндрю попал в немилость после того, как его уличили в связи с Джеффри Эпштейном.