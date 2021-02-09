Внучка королеви Єлизавети II принцеса Євгенія народила первістка (фото)

Чоловік принцеси Джек Бруксбанк підтримував дружину під час пологів. Дитина народилася з вагою майже 3,7 кг.

Внучка британської королеви Єлизавети II 9 лютого народила сина, повідомляється на офіційній сторінці Букінгемського палацу в Instagram.

Дитина вагою майже 3,7 кг з'явилася на світ о 8:55 у лондонському The Portland Hospital, а батько дитини, бізнесмен Джек Бруксбанк був присутній під час пологів.

"Королева, герцог Единбурзький, герцог Йоркський, Сара, герцогиня Йоркська, а також містер і місіс Джордж Бруксбанк були проінформовані та раді цій новині. Це перша дитина принцеси Євгенії та Джека Бруксбанка, герцог Йоркський та Сара, перший онук герцогині Йоркської та дев'ятий правнук королеви і герцога Единбурзького. Її Королівська Високість та її дитина почуваються добре", — йдеться в заяві королівського двору.

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Ім'я новонародженої дитини поки що не розголошується.

Принцеса Євгенія на своїй сторінці в соцмережі також поділилася знімком після пологів. Вона опублікувала кадр, на якому разом із чоловіком тримає ручку первістка.

Фото: Instagram/Princess Eugenie

Це перший онук принца Ендрю, герцога Йоркського, і його колишньої дружини Сари, а ось для Єлизавети II та герцога Единбурзького Філіпа хлопчик став дев'ятим правнуком.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбанк одружилися в жовтні 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Про свою вагітність дочка герцога Йоркського оголосила восени минулого року. Принцеса опублікувала своє фото з чоловіком і знімок дитячих черевичків. Вона зазначила, що їхній первісток народиться в 2021 році. Стать дитини Євгенія поки не розсекретила.

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Євгенія та її сестра Беатріс — єдині внучки королеви, які зведені в титул принцес та Їх Королівських високостей. Євгенія працює в лондонській філії знаменитої галереї сучасного мистецтва Hauser & Wirth та є патроном декількох благодійних фондів, особливо після того як її батько, другий син королеви Єлизавети, принц Ендрю потрапив у немилість після того, як його викрили в зв'язку з Джеффрі Епштайном.