Внучка Єлизавети II народила третю дитину на підлозі у ванній (відео)

Хлопчик, якого назвали Лукас Філіп, став третьою дитиною Зари та Майка Тіндалл і 10-м правнуком королеви.

39-річна внучка королеви Великобританії Єлизавети II Зара Тіндолл народила третю дитину. Незважаючи на те, що хлопчик з'явився на світ ще в неділю, 21 березня, подробиці про цю подію стали відомі тільки зараз, пише The Daily Mail.

Про те, що в нього з'явився син на ім'я Лукас Філіп Тіндолл, під час свого подкасту з регбі розповів чоловік Зари Майк. Аналогічним чином пара повідомила і про вагітність, залишивши осторонь традицію, що про поповнення в сім'ях королівських осіб інформує Букінгемський палац.

За його словами, малюк народився о 18:00 за місцевим часом на підлозі у ванній кімнаті їхнього сімейного будинку в маєтку принцеси Анни в Глостерширі. Чоловік назвав Зару справжнім воїном і додав, що особисто перерізав пуповину. Після народження двох доньок Майк мріяв про спадкоємця, і поява сина зробила його "абсолютно щасливим".

Говорячи про пологи, Майк розповів, як Зара відчула перейми напередодні ввечері, тому вони організували догляд за дітьми для Мії та Лени і зібралися в лікарню, але пологи були такими стрімкими, що в них не було часу на поїздку в медустанову. Майк збігав у спортзал за килимком та організував пологовий зал прямо у ванній. Внучці королеви допомагала її подруга, акушерка Доллі Мод, яка була присутня під час появи всіх її дітей, і зуміла надати необхідну допомогу.

Після народження сина новоспечений батько забрав дитину, укутану в пелюшки, і спустився із сином у вітальню дивитися гольф, поки його дружина відпочивала. Вже через два дні пара зі старшою дочкою вийшли на прогулянку з новонародженим.

[ + – ] Зара та Майк Тіндолл на прогулянці зі старшою дочкою і новонародженим сином Фото: The Daily Mail

Зазначимо, що чоловік і жінка, які перенесли два викидні після народження старшої дочки в 2014 році, були першою королівською родиною, яка відкрито розповіла про важкий досвід.

Зара, яка не має титулу і не є Її Королівською Високістю, на відміну від своїх кузенів, пішла стопами матері, принцеси Анни і не має королівських титулів для своїх дітей. Сім'я живе відносно скромним життям у Глостерширі. Виступаючи в 2015 році, внучка королеви заявила, що вдячна за відсутність титулу, підкресливши, що це відкрило для неї нові можливості.

"Мені дуже пощастило, що обоє моїх батьків вирішили не використовувати це звання, і ми виросли і зробили все, що давала нам можливість робити", — зізналася вона.

Зара Філліпс вийшла заміж за професійного спортсмена, гравця в регбі Майка Тіндолла в 2011 році. Філліпс також спортсменка, їй належить титул чемпіонки світу в кінному багатоборстві.

Нагадаємо, 9 лютого ще одна внучка королеви, принцеса Беатріс, народила сина, одне з імен якого також дали дитині на честь принца Філіпа.