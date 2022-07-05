Кейт Миддлтон продемонстрировала роскошную скромность на Уимблдонском турнире

Ранее в этом платье Кэтрин уже появлялась на публике.

40-летня герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на Уимблдонском турнире вместе с мужем, принцем Уильямом и снова восхитила публику элегантным и в то же время скромным образом.

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На игру Новака Джоковича с Янником Синнером за место в полуфинале Кет надела простое с виду синее платье миди в крупный горошек от Alessandra Rich за 1515 фунтов стерлингов, дополнив образ белыми туфлями с открытой пяткой, маленькой сумочкой, а из аксессуаров выбрала жемчужные серьги.

В этом наряде жена принца Уильяма появляется уже второй раз за последний месяц. Ранее в нем она была замечена во время уличной вечеринки в честь Платиновго юбилея недалеко от своего дома в Лондоне. При кажущейся простоте наряд на самом деле роскошен и идеально силит на изящной фигуре королевской особы.

Герцоги сидели в Королевской ложе, откуда наблюдали за игрой. В какой-то момент Кейт надела солнцезащитные очки.

Фото: Getty Images

Появление Кейт на турнире до последнего момента оставалось под вопросом, поскольку ее рабочий график расписан буквально поминутно. Недавно она с мужем посетила Кембриджшир, а затем побывала в Ньюмаркете на Дне округа.

Ранее мы писали о том, что турнир на второй день его проведения посетили Зара и Майкл Тиндаллы, которые пребывали в прекрсном настроении и даже позволили себе объятия и поцелуи на публике.

Супруги стали первыми членами королевской семьи старшего возраста, которые посетят Уимблдон в этом году. Двухнедельный турнир популярен среди королевской семьи, и за время его проведения большинство высокопоставленных членов "фирмы" успевают посетить его.

Ранее мы писали, во сколько обошелся королевской казне Карибский тур герцогов Кембриджских, а также рассказывали о том, что в преддверии своего 75-летия Камилла, герцогиня Корнуольская украсила обложку журнала. Фото для нее сделала Кейт Миддлтон.