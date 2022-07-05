Кейт Миддлтон сняла Камиллу Паркер-Боулз для обложки авторитетного журнала

Жена принца Чарльза сама попросила Кейт сделать снимки для журнала.

17 июля Камилла, герцогиня Корнуольская, отметит свое 75-летие. В честь этого журнал Country Life решил поместить супругу принца Чарльза на обложку июльского номера, а фото для него сделала сама герцогиня Кембриджская, сфотографировавшая Камиллу в Ray Mill House, загородном доме Камиллы в Лакоке, Уилтшир.

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По информации издания, будущая королева Великобритании, узнав о планах редакции посвятить ей главную страницу, сама попросила, чтобы ее снимала Кейт Миддлтон. Последняя давно увлекается фотографией, делает официальные портреты своих детей и мужа и снискала славу лучшего королевского фотографа.

Дом, где проводились съемки, – это имение с шестью спальнями в 17 милях от дома принца Уэльского Хайгроув , которое герцогиня купила после развода с Эндрю Паркером Боулзом в середине 1990-х годов.

На обложке Камилла изображена расслабленной и улыбающейся. Она одета в бело-голубое цветочное платье и кардиган с минимумом украшений, а на запястье у нее виден фитнес-трекер Fitbit. Рядом с ней – корзина с пеларгониями.

Второй портрет, также сделанный Кейт, представляет собой неформальный снимок Камиллы, идущей среди незабудок в саду.

Герцогиня Корнуольская не только появилась на обложке издания, но и выступила приглашеным редактором, помогая создавать номер не только к своему 75-летию, но и к 125-летию журнала. Памятный коллекционный выпуск, опубликованный 13 июля, станет ярким событием годичного празднования роли журнала в сохранении национального наследия и защите сельской местности и сельской жизни. Он будет отражать любовь герцогини к лошадям и собакам – у нее есть два спасенных джек-рассел-терьера, Блюбелл и Бет, и она является покровительницей приюта для собак и кошек Баттерси.

Камилла также раскроет ряд секретов, в том числе поделится своим любимым рецептом, а журналисты расскажут о работе герцогини в качестве покровителя более 90 благотворительных организаций, от Barnardo’s до Королевской школы рукоделия и Королевского литературного общества.

Камилла является четвертым приглашенным редактором после Чарльза (дважды) и принцессы Анны.

Напомним, портреты людей, переживших Холокост, и членов их семей, сделанные герцогиней Кембриджской, были включены в новую фотовыставку Имперского военного музея.