Снимки Кейт Миддлтон на тему Холокоста попали на престижную выставку (фото)

Герцогиня Кембриджская заявила, что для нее – большая честь быть частью такого проекта и знать этих невероятных людей, переживших ужасы Холокоста и не сломавшихся.

Портреты людей, переживших Холокост, и членов их семей, сделанные герцогиней Кембриджской, включены в новую фотовыставку Имперского военного музея, сообщает Daily Mail.

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Кейт Миддлтон сфотографировала Стивена Фрэнка и Ивонн Бернстайн, которые поселились в Великобритании после Второй мировой войны, в рамках проекта 2020 года, посвященного 75-летию освобождения Освенцима.

Мистер Фрэнк был среди небольшой группы детей, выживших в концлагере. К тому времени его отца отправили в газовую камеру за то, что выступил против нацистов. На одном из фото он изображен с кастрюлей. Это была одна из вещей его матери, которую он хранил во время пребывания в транзитном лагере Вестерборк. Позже мальчик был отправлен в Терезиенштадт вместе с братьями и матерью. В лагере его мать стирала для заключенных в обмен на небольшое количество хлеба. Она помещала крошки в кастрюлю и добавляла горячую воду, чтобы получилась паста. Женщина давала каждому ребенку по ложке, чтобы сохранить им жизнь, а сама отказывалась от еды. Именно этот добрый поступок со стороны женщины и та кастрюля в конечном итоге спасли ему жизнь. Он прошел еще концентрационных лагерей, став одним из 93 человек, которые выжили из 15 тысяч детей. Вместе с ним удалось спастись двум его братьям.

Не менее трагическая история и у миссис Берштейн. Она пряталась во Франции на протяжении большей части Второй мировой войны, а ее дядя был схвачен и убит за то, что защищал ее.

И мистер Франк, и миссис Бернштейн были сфотографированы в Кенсингтонском дворце вместе со своими внучками.

Фотографии, выпущенные в прошлом году, теперь будут в экспозиции выставки в Имперском военном музее, на которой собрано более 50 современных портретов людей, переживших Холокост и их семей.

"Эти впечатляющие фотографии, представленные впервые, отражают особые связи между пережившими Холокост и молодыми поколениями их семей и напоминают нам о нашей коллективной ответственности за то, чтобы их истории продолжались. На фотографиях представлена ​​группа выживших, которые поселились в Великобритании после начала, отмеченного невообразимыми потерями и травмами. Предлагая место, чтобы вспомнить и поделиться своими историями, эти портреты — это праздник полной жизни, которую они прожили, и особого наследия, которое их дети и внуки унесут в будущее", – написала жена принца Уильяма в своем официальном аккаунте в Instagram.

Кейт, являющаяся покровительницей Королевского фотографического общества и защитившая диссертацию по фотографии, во время получения степени по истории искусства отметила, что, несмотря на невероятную травму в начале их жизни, эти двое героев ее работ были одними из самых жизнеутверждающих людей, с которыми она имела честь познакомиться:

"Они оглядываются на свой опыт с грустью, но также с благодарностью за то, что они были одними из немногих счастливчиков, которые пережили это. Их истории останутся со мной навсегда".

Ранее в Великобритании вышла книга-фотоальбом "Держись", показывающая борьбу граждан с пандемией коронавируса, в которую также вошли фотографии герцогини Кембриджской. Она имела большой успех, попав в списки бестселлеров.