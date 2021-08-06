Знімки Кейт Міддлтон на тему Голокосту потрапили на престижну виставку (фото)

Герцогиня Кембриджська заявила, що для неї — велика честь бути частиною такого проєкту і знати цих неймовірних людей, які пережили жахи Голокосту і не зламалися.

Портрети людей, які пережили Голокост, і членів їхніх сімей, зроблені герцогинею Кембриджською, додані в нову фотовиставку Імперського військового музею, повідомляє Daily Mail.

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Кейт Міддлтон сфотографувала Стівена Френка й Івонн Бернстайн, які оселилися у Великобританії після Другої світової війни, в рамках проєкту 2020 року, присвяченого 75-річчю визволення Освенціма.

Містер Френк був серед невеликої групи дітей, хто вижив у концтаборі. На той час його батька відправили в газову камеру за те, що виступив проти нацистів. На одному з фото він зображений з каструлею. Це була одна з речей його матері, яку він зберігав під час перебування в транзитному таборі Вестерборк. Пізніше хлопчик був відправлений в Терезієнштадт разом із братами і матір'ю. У таборі його мати прала для ув'язнених в обмін на невелику кількість хліба. Вона поміщала крихти в каструлю і додавала гарячу воду, щоб вийшла паста. Жінка давала кожній дитині по ложці, щоб зберегти їм життя, а сама відмовлялася від їжі. Саме цей добрий вчинок із боку жінки і та каструля зрештою врятували йому життя. Він пройшов ще концентраційні табори, ставши одним із 93 осіб, які вижили з 15 тисяч дітей. Разом із ним вдалося врятуватися двом його братам.

Не менш трагічна історія і в місіс Берштейн. Вона ховалася у Франції протягом більшої частини Другої світової війни, а її дядько був схоплений і вбитий за те, що захищав її.

І містер Франк, і місіс Бернштейн були сфотографовані в Кенсингтонському палаці разом зі своїми онуками.

Фотографії, випущені в минулому році, тепер будуть в експозиції виставки в Імперському військовому музеї, на якій зібрані понад 50 сучасних портретів людей, які пережили Голокост, і їхніх родин.

"Ці разючі фотографії, представлені вперше, відображають особливі зв'язки між людьми, які пережили Голокост, і молодими поколіннями їхніх сімей і нагадують нам про нашу колективну відповідальність за те, щоб їхні історії тривали. На фотографіях представлена ​​група тих, які вижили й оселилися у Великобританії після початку, зазначеного неймовірними втратами і травмами. Пропонуючи місце, щоб згадати і поділитися своїми історіями, ці портрети — це свято повного життя, яке вони прожили, й особливої спадщини, яку їхні діти і внуки віднесуть в майбутнє", — написала дружина принца Вільяма в своєму офіційному акаунті в Instagram.

Кейт, яка є покровителькою Королівського фотографічного товариства і захистила дисертацію з фотографії, під час отримання ступеня з історії мистецтва зазначила, що, незважаючи на неймовірну травму на початку їхнього життя, ці двоє героїв її робіт були одними з найбільш життєствердних людей, з якими вона мала честь познайомитися:

"Вони озираються на свій досвід із сумом, але також із вдячністю за те, що вони були одними з небагатьох щасливчиків, які пережили це. Їхні історії залишаться зі мною назавжди".

Раніше у Великобританії вийшла книга-фотоальбом "Тримайся", що показує боротьбу громадян із пандемією коронавірусу, в яку також увійшли фотографії герцогині Кембриджської. Вона мала великий успіх, потрапивши в списки бестселерів.