Кейт Міддлтон "обскакала" Меган Маркл на літературній ниві

Книга, створена під патронатом герцогині Кембриджської, уже кілька тижнів перебуває в списку бестселерів на Amazon UK, а в день виходу і зовсім очолила його. Меган таким успіхом похвалитися не може.

Літературний дебют Меган Маркл у Великобританії виявився менш успішним, ніж очікувалося, повідомляють ЗМІ.

Книга герцогині Сассекської "Лавка", яка надійшла в продаж, не увійшла в топ-200 на Amazon UK. Як відомо, Меган, створюючи книгу, надихнулася віршем, який вона написала для свого чоловіка в День батька через місяць після народження Арчі, і в ній вона досліджує «особливий звʼязок між батьком і сином з позиції матері».

Наразі на Amazon UK "Лавка" на 205 місці, і посідає 60-ту позицію в списку найбільш продаваних дитячих книг.

Невідомо, чи отримала Меган аванс за книгу, і чи буде якась частина доходів пожертвувана на благодійність, але експерт з брендингу раніше припускав, що вона вже принесла б їй 500 тисяч фунтів стерлінгів тільки за право її продажу великими книжковими мережами.

Старт Маркл на літературній ниві разюче відрізняється від дебютного видання її вічної суперниці в королівській родині, дружини принца Вільяма, Кейт Міддлтон. 7 травня в продаж надійшла книга "Залишайтеся на місці. Портрет нашої нації у 2020 році" (Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020), яку герцогиня випустила спільно з Національною портретною галереєю країни. Уже в перший день продажів вона очолила список бестселерів.

Герцогиня Кембриджська почала свою кампанію під час першого карантину в минулому році, щоб попросити публіку уявити зображення, що відобразили б цей період, і в результаті вийшов фотоальбом "Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020", у якому представлені 100 фотографій: портрети людей, вибрані з 31 тисячі надісланих фото, і розповіді про кожного з героїв і його боротьбу з пандемією.

Майже через місяць книга Кейт залишається в списку бестселерів і наразі посідає 113-е місце.

Як відомо, дружина принца Вільяма ображена на Меган Маркл через те, що та винесла на обговорення історію про конфлікт на своєму весіллі.

Нагадаємо, нещодавно герцоги Кембриджські ще більше розширили свою присутність у мережі і запустили власний YouTube-канал.

Тим часом Меган Маркл і принц Гаррі на 20 тижнів відійшли від публічності, вирішивши присвятити цей час дітям, і особливо — новонародженій дочці, яка народилася 4 червня.