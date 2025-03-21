У соцмережах обурені книгою про потяг 30-річного чоловіка до 3-річної дівчинки (відео)

Герой даркроману Артур 18 років чекав, доки виросте його трирічна "кохана", і авторка не бачить ніякої проблеми в такому сюжеті, написали шоковані читачі.

Related video

Американська письменниця Лорен Ешлі (Lauren Ashley) випустила книгу "Таткова маленька дівчинка" (Daddy's little toy), яка викликала обурення в буктоці та соцмережах. Люди ділились враженнями від "романтичного" сюжету, в якому фігурує дорослий чоловік та трирічна дитина. В українському Telegram-каналі "І рибку зʼїсти, і книжку почитати" розповіли про деталі скандалу з книгою.

Авторка каналу описала короткий зміст книги, яка обурила читачів. У творі ідеться про 30-річного чоловіка, який говорить про "кохану", якій три роки. Персонаж романтично описує почуття і те, як чекав свою "обраницю" до 18-ліття. У дописі вказано, що західні буктокери "в шоці" і критикують авторку Лорен Ешлі (має псевдонім Торрі Вудс).

"Вона додумалась написати любовний роман з тропом "різниця у віці" про 30-річного чоловіка та… 3-річну дівчинку. Про те, як він "чекав" її 18-річчя. І хоч вона пише даркромани та любовні романи з кінками, навіть її читачки кажуть, що всьому є межа", — ідеться у дописі.

Наводиться також анотація книги, написана від імені головного героя Артура. Персонаж визнає, що "хотів її довше, ніж міг би визнати законно", і радіє, що дівчинка Люсіль вже повнолітня.

"Вона ще не знає, але вона стане моєю ідеальною маленькою іграшкою. Мій дорогоцінний маленький єдиноріг. І я буду її татком", — написала авторка від імені Артура.

З тексту з'ясовується, що дівчинка — дочка найкращого друга. Також Артур визнає, що забуває, що це маленька дочка друга, коли бачить, як вона перевдягається.

У дописі наведені виправдання Лорен Ешлі, яка переконує, що не мала на увазі нічого незаконного. З її слів, ідеться про звичний троп жанру, в якому написана книга.

"У книзі нічого не було до відповідного віку, це такий троп і такий жанр. І це, взагалі-то література. Вигадка", — навела авторка каналу слова письменниці та риторично запитала, "де проходить межа?"

Скандальна книга — деталі

Книга Daddy's little toy є на порталі Goodreads. На сторінці книги вказано, що вона отримала рейтинг 1,25 (з 5). У анотації зауважується, що історія схожа на казку про Попелюшку. Також вказано, що ідеться про "татка" Артура і маленьку дівчинку Люсіль, і "татко" час від часу ламає дівчинку-іграшку.

Скандальна книга - сторінка Daddy's little toy на Goodreads Фото: Скриншот

Під описом твору — майже 30 відгуків: усі критикують сюжет і пишуть, що бачать сексуальне насильство над дитиною. Про це ж написали на порталі Reddit: автор одного з дописів сумнівався, чи ідеться про романтичний роман. Коментатори підтвердили, що авторка Лорен Ешлі створила книгу про протизаконні дії та насильство. Крім того, цьому ж присвячений допис в Instagram користувачки kayleeneedsanewbook: вона запропонувала оголосити книзі бойкот. У мережі TikTok є відгук читачки з ніком auntkaren0, яка обурена сюжетом і шокована від того, що таку книгу видали і що авторка не бачить проблем.

На сторінці TikTok авторки Лорен Ешлі немає коментарів щодо книги, яка викликала питання у читачів.

Зазначимо, у жовтні 2023 року Фокус розповів про вісім скандальних книг, які збурили суспільства в минулому. Серед них — дослідження богослова Абеляра, книги Овідія, маніхейські тексти тощо.

Нагадуємо, у листопаді 2024 року стався скандал з книжковим клубом акторки Різ Візерспун.