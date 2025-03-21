В соцсетях возмущены книгой о влечении 30-летнего мужчины к 3-летней девочке (видео)

Герой даркромана Артур 18 лет ждал, пока вырастет его трехлетняя "возлюбленная", и автор не видит никакой проблемы в таком сюжете, написали шокированные читатели.

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Американская писательница Лорен Эшли (Lauren Ashley) выпустила книгу "Папина маленькая девочка" (Daddy's little toy), которая вызвала возмущение в буктоке и соцсетях. Люди делились впечатлениями от "романтического" сюжета, в котором фигурирует взрослый мужчина и трехлетний ребенок. В украинском Telegram-канале "И рыбку съесть, и книжку почитать" рассказали о деталях скандала с книгой.

Автор канала описала краткое содержание книги, которая возмутила читателей. В произведении речь идет о 30-летнем мужчине, который говорит о "любимой", которой три года. Персонаж романтично описывает чувства и то, как ждал свою "избранницу" до 18-летия. В заметке указано, что западные буктокеры "в шоке" и критикуют автора Лорен Эшли (имеет псевдоним Торри Вудс).

"Она додумалась написать любовный роман с тропом "разница в возрасте" о 30-летнем мужчине и... 3-летней девочке. О том, как он "ждал" ее 18-летия. И хотя она пишет даркроманы и любовные романы с кинками, даже ее читательницы говорят, что всему есть предел", — говорится в заметке.

Приводится также аннотация книги, написанная от имени главного героя Артура. Персонаж признает, что "хотел ее дольше, чем мог бы признать законно", и радуется, что девочка Люсиль уже совершеннолетняя.

"Она еще не знает, но она станет моей идеальной маленькой игрушкой. Мой драгоценный маленький единорог. И я буду ее папочкой", — написала автор от имени Артура.

Из текста выясняется, что девочка — дочь лучшего друга. Также Артур признает, что забывает, что это маленькая дочь друга, когда видит, как она переодевается.

В заметке приведены оправдания Лорен Эшли, которая убеждает, что не имела в виду ничего незаконного. По ее словам, речь идет о привычном тропе жанра, в котором написана книга.

"В книге ничего не было до соответствующего возраста, это такой троп и такой жанр. И это, вообще-то литература. Выдумка", — привела автор канала слова писательницы и риторически спросила, "где проходит граница?"

Скандальная книга — детали

Книга Daddy's little toy есть на портале Goodreads. На странице книги указано, что она получила рейтинг 1,25 (из 5). В аннотации отмечается, что история похожа на сказку о Золушке. Также указано, что речь идет о "папе" Артуре и маленькой девочке Люсиль, и "папа" время от времени ломает девочку-игрушку.

Скандальная книга — страница Daddy's little toy на Goodreads Фото: Скриншот

Под описанием произведения — почти 30 отзывов: все критикуют сюжет и пишут, что видят сексуальное насилие над ребенком. Об этом же написали на портале Reddit: автор одного из сообщений сомневался, идет ли речь о романтическом жанре. Комментаторы подтвердили, что автор Лорен Эшли создала книгу о противозаконных действиях и насилии. Кроме того, этому же посвящено сообщение в Instagram пользовательницы kayleeneedsanewbook: она предложила объявить книге бойкот. В сети TikTok есть отзыв читательницы с ником auntkaren0, которая возмущена сюжетом и шокирована от того, что такую книгу издали и что автор не видит проблем.

На странице TikTok автора Лорен Эшли нет комментариев относительно книги, которая вызвала вопросы у читателей.

Отметим, в октябре 2023 года Фокус рассказал о восьми скандальных книгах, которые возмутили общества в прошлом. Среди них — исследования богослова Абеляра, книги Овидия, манихейские тексты и тому подобное.

Напоминаем, в ноябре 2024 года произошел скандал с книжным клубом актрисы Риз Уизерспун.