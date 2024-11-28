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Стиль жизни Российско-украинская война

"Не просто равнодушие, это неуважение": украинцы раскритиковали Уизерспун и ее книжный клуб

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Фото: Коллаж | Риз Уизерспун напомнили о войне, развязанной Россией несмотря на ее прославленную культуру

Причиной скандала стала выбранная для декабрьских чтений книга. В центре сюжета — российская балерина и Санкт-Петербург, а сама писательница не скрывает восхищения культурой агрессора.

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун и ее книжный клуб столкнулись с волной критики от украинцев из-за популяризации российской культуры. Причиной стала публикация, которые появилась в Instagram 26 ноября.

"Барабанная дробь, пожалуйста... Декабрьский выбор Reese's Book Club пришел", — говорится в посте.

Книжный клуб выбрал для чтения в декабре роман City Of Nights Birds (дословный перевод — "Город ночных птиц") автора Юхеа Ким (Juhea Kim).

В комментариях украинцы пишут о популяризации российской культуры, подчеркивая ее результат — "воспитание нации оккупантов и убийц", напоминают о геноцидной войне в Украине и обстрелах мирных городов, предлагают сосредоточиться на историях о стойкости, силе и справедливости.

"Пересмотрите свой выбор — это не просто равнодушие, это неуважение к миллионам жертв российской агрессии", — отметила одна из комментаторов.

Книжный клуб Риз Уизерспун, Книжный клуб Уизерспун, Риз Уизерспун, Уизерспун, книги, литература, книги, культура, русская культура, книжный клуб, скандал Fullscreen
Комментарии под публикацией клуба
Книжный клуб Риз Уизерспун, Книжный клуб Уизерспун, Риз Уизерспун, Уизерспун, книги, литература, книги, культура, русская культура, книжный клуб, скандал Fullscreen
Комментарии под публикацией клуба

"Приезжайте в Украину и читайте ее в бомбоубежище, чтобы ощутить всю красоту русской культуры", — говорится в другом комментарии.

В комментариях появилась и сама Уизерспун, которая лишь кратко оценила выбранную книгу как "удивительную".

На собственной странице актриса показала, как слушает аудиоверсию романа и украшает тематическое печенье. В описании она отметила, что история заставила задуматься о преодолении и переосмыслении неудач.

В комментариях — также критика разочарованных украинцев. В частности, Уизерспун сообщили о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Днепру и предложили обсудить это.

"Ой, ой, эта героиня Наталья носит одежду и драгоценности, которые ее муж награбил в Украине после того, как убивал и грабил женщин и детей? Потому что тогда действительно точно воспроизводится российская культура", — написала другая комментаторка.

Книжный клуб Риз Уизерспун, Книжный клуб Уизерспун, Риз Уизерспун, Уизерспун, книги, литература, книги, культура, русская культура, книжный клуб, скандал Fullscreen
Комментарии под публикацией Риз Уизерспун
Книжный клуб Риз Уизерспун, Книжный клуб Уизерспун, Риз Уизерспун, Уизерспун, книги, литература, книги, культура, русская культура, книжный клуб, скандал Fullscreen
Комментарии под публикацией Риз Уизерспун

Актрисе напомнили о войне, которую развязали "так называемые "культурные" россияне", и осудили ее за распространение литературы с пропагандой террористической культуры.

В чем проблема "Города ночных птиц"?

С американского сайта Goodreads, на котором публикуются оценки на книги, известно, что главной героиней романа является некогда известная прима-балерина Наталья Леонова. Она возвращается в Санкт-Петербург после аварии, из-за которой прекратила карьеру, и оказывается на распутье перед выбором своей дальнейшей судьбы.

Балерина глушит "боль прошлого" таблетками и алкоголем и размышляет, возвращаться в мир танца или оставить его навсегда. Читателям обещают "яркий портрет" русского балета, "глубокую интимность" и увлекательный сюжет.

В справке о самом авторе говорится, что ее дебютный роман стал лауреатом российской премии "Ясная Поляна" в этом году, а свой приз она решила передать на сохранение сибирского тигра и амурского леопарда.

Ким живет в Лондоне, но 21 октября публиковала в соцсетях фото из России. В публикации она вдохновенно поделилась, как посетила локацию из романа "Анна Каренина" Льва Толстого, посетила местную церковь и увидела воочию книгу из коллекции писателя "Братья Карамазовы". Автор отмечает, что заплакала от возможности похвастаться, что читала произведения еще одного русского романиста — Федора Достоевского.

С сайта писательницы известно, что она родом из Южной Кореи и переехала в США в девять лет. Там она окончила университет, сейчас имеет мужа и живет на две страны — Америку и Великобританию.

Напомним, участница шоу "Холостяк" столкнулась с волной осуждения после того, как появились доказательства ее общения с россиянками. 21-летняя Елизавета Луцюк объяснила ситуацию.

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