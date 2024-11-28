"Не просто равнодушие, это неуважение": украинцы раскритиковали Уизерспун и ее книжный клуб

Причиной скандала стала выбранная для декабрьских чтений книга. В центре сюжета — российская балерина и Санкт-Петербург, а сама писательница не скрывает восхищения культурой агрессора.

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун и ее книжный клуб столкнулись с волной критики от украинцев из-за популяризации российской культуры. Причиной стала публикация, которые появилась в Instagram 26 ноября.

"Барабанная дробь, пожалуйста... Декабрьский выбор Reese's Book Club пришел", — говорится в посте.

Книжный клуб выбрал для чтения в декабре роман City Of Nights Birds (дословный перевод — "Город ночных птиц") автора Юхеа Ким (Juhea Kim).

В комментариях украинцы пишут о популяризации российской культуры, подчеркивая ее результат — "воспитание нации оккупантов и убийц", напоминают о геноцидной войне в Украине и обстрелах мирных городов, предлагают сосредоточиться на историях о стойкости, силе и справедливости.

"Пересмотрите свой выбор — это не просто равнодушие, это неуважение к миллионам жертв российской агрессии", — отметила одна из комментаторов.

Комментарии под публикацией клуба Комментарии под публикацией клуба

"Приезжайте в Украину и читайте ее в бомбоубежище, чтобы ощутить всю красоту русской культуры", — говорится в другом комментарии.

В комментариях появилась и сама Уизерспун, которая лишь кратко оценила выбранную книгу как "удивительную".

На собственной странице актриса показала, как слушает аудиоверсию романа и украшает тематическое печенье. В описании она отметила, что история заставила задуматься о преодолении и переосмыслении неудач.

В комментариях — также критика разочарованных украинцев. В частности, Уизерспун сообщили о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник" по Днепру и предложили обсудить это.

"Ой, ой, эта героиня Наталья носит одежду и драгоценности, которые ее муж награбил в Украине после того, как убивал и грабил женщин и детей? Потому что тогда действительно точно воспроизводится российская культура", — написала другая комментаторка.

Комментарии под публикацией Риз Уизерспун Комментарии под публикацией Риз Уизерспун

Актрисе напомнили о войне, которую развязали "так называемые "культурные" россияне", и осудили ее за распространение литературы с пропагандой террористической культуры.

В чем проблема "Города ночных птиц"?

С американского сайта Goodreads, на котором публикуются оценки на книги, известно, что главной героиней романа является некогда известная прима-балерина Наталья Леонова. Она возвращается в Санкт-Петербург после аварии, из-за которой прекратила карьеру, и оказывается на распутье перед выбором своей дальнейшей судьбы.

Балерина глушит "боль прошлого" таблетками и алкоголем и размышляет, возвращаться в мир танца или оставить его навсегда. Читателям обещают "яркий портрет" русского балета, "глубокую интимность" и увлекательный сюжет.

В справке о самом авторе говорится, что ее дебютный роман стал лауреатом российской премии "Ясная Поляна" в этом году, а свой приз она решила передать на сохранение сибирского тигра и амурского леопарда.

Ким живет в Лондоне, но 21 октября публиковала в соцсетях фото из России. В публикации она вдохновенно поделилась, как посетила локацию из романа "Анна Каренина" Льва Толстого, посетила местную церковь и увидела воочию книгу из коллекции писателя "Братья Карамазовы". Автор отмечает, что заплакала от возможности похвастаться, что читала произведения еще одного русского романиста — Федора Достоевского.

С сайта писательницы известно, что она родом из Южной Кореи и переехала в США в девять лет. Там она окончила университет, сейчас имеет мужа и живет на две страны — Америку и Великобританию.

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