"Не просто байдужість, це неповага": українці розкритикували Візерспун і її книжковий клуб

Причиною скандалу стала обрана для грудневих читань книга. У центрі сюжету — російська балерина та Санкт-Петербург, а сама письменниця не приховує захоплення культурою агресора.

Американська акторка та продюсерка Різ Візерспун і її книжковий клуб зіткхнулися з хвилею критики від українців через популяризацію російської культури. Причиною стала публікація, які з’явилась в Instagram 26 листопада.

"Барабанний дріб, будь ласка… Грудневий вибір Reese's Book Club прийшов", — йдеться у пості.

Книжковий клуб обрав для читання у грудні роман City Of Nights Birds (дослівний переклад — "Місто нічних птахів") авторки Юхеа Кім (Juhea Kim).

У коментарях українці пишуть про популяризацію російської культури, наголошуючи на її результаті — "вихованні нації окупантів і вбивць", нагадують про геноцидну війну в Україні та обстріли мирних міст, пропонують зосередитись на історіях про стійкість, силу та справедливість.

"Перегляньте свій вибір — це не просто байдужість, це неповага до мільйонів жертв російської агресії", — зазначила одна з коментаторок.

Коментарі під публікацією клубу Коментарі під публікацією клубу

"Приїжджайте в Україну і читайте її в бомбосховищі, щоб відчути всю красу російської культури", — йдеться в іншому коментарі.

У коментарях з’явилась і сама Візерспун, яка лише коротко оцінила обрану книжку як "дивовижну".

На власній сторінці акторка показала, як слухає аудіоверсію роману та прикрашає тематичне печиво. В описі вона зазначила, що історія змусила задуматися про долання та переосмислення невдач.

У коментарях — також критика розчарованих українців. Зокрема, Візерспун повідомили про запуск гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності "Орешник" по Дніпру та запропонували обговорити це.

"Ой, ой, ця героїня Наталія носить одяг і коштовності, які її чоловік награбував в Україні після того, як убивав і грабував жінок і дітей? Бо тоді дійсно точно відтворюється російська культура", — написала інша коментаторка.

Коментарі під публікацією Різ Візерспун Коментарі під публікацією Різ Візерспун

Акторці нагадали про війну, яку розв’язали "так звані "культурні" росіяни", та засудили її за поширення літератури з пропагандою терористичної культури.

У чому проблема "Міста нічних птахів"?

З американського сайту Goodreads, на якому публікуються оцінки на книги, відомо, що головною героїнею роману є колись знаменита прима-балерина Наталія Леонова. Вона повертається у Санкт-Петербург після аварії, через яку припинила кар’єру, та опиняється на роздоріжжі перед вибором своєї подальшої долі.

Балерина глушить "біль минулого" пігулками й алкоголем і роздумує, повертатись у світ танцю чи залишити його назавжди. Читачам обіцяють "яскравий портрет" російського балету, "глибоку інтимність" і захопливий сюжет.

У довідці про саму авторку йдеться, що її дебютний роман став лауреатом російської премії "Ясна Поляна" цього року, а свій приз вона вирішила передати на збереження сибірського тигра та амурського леопарда.

Кім живе в Лондоні, але 21 жовтня публікувала у соцмережах фото з Росії. У публікації вона натхненно поділилася, як відвідала локацію з роману "Анна Кареніна" Льва Толстого, відвідала місцеву церкву та побачила на власні очі книгу з колекції письменника "Брати Карамазови". Авторка зазначає, що заплакала від можливості похизуватися, що читала твори ще одного російського романіста — Федора Достоєвського.

З сайту письменниці відомо, що вона родом з Південної Кореї та до переїхала США у дев’ять років. Там вона закінчила університет, нині має чоловіка та живе на дві країни — Америку й Велику Британію.

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