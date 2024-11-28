Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя Російсько-українська війна

"Не просто байдужість, це неповага": українці розкритикували Візерспун і її книжковий клуб

Книжковий клуб Різ Візерспун, Книжковий клуб Візерспун, Різ Візерспун, Візерспун, книжки, література, книги, культура, російська культура, книжковий клуб, скандал
Фото: Колаж | Різ Візерспун нагадали про війну, розв'язану Росією попри її прославлену культуру

Причиною скандалу стала обрана для грудневих читань книга. У центрі сюжету — російська балерина та Санкт-Петербург, а сама письменниця не приховує захоплення культурою агресора.

Американська акторка та продюсерка Різ Візерспун і її книжковий клуб зіткхнулися з хвилею критики від українців через популяризацію російської культури. Причиною стала публікація, які з’явилась в Instagram 26 листопада.

"Барабанний дріб, будь ласка… Грудневий вибір Reese's Book Club прийшов", — йдеться у пості.

Книжковий клуб обрав для читання у грудні роман City Of Nights Birds (дослівний переклад — "Місто нічних птахів") авторки Юхеа Кім (Juhea Kim).

У коментарях українці пишуть про популяризацію російської культури, наголошуючи на її результаті — "вихованні нації окупантів і вбивць", нагадують про геноцидну війну в Україні та обстріли мирних міст, пропонують зосередитись на історіях про стійкість, силу та справедливість.

"Перегляньте свій вибір — це не просто байдужість, це неповага до мільйонів жертв російської агресії", — зазначила одна з коментаторок.

Книжковий клуб Різ Візерспун, Книжковий клуб Візерспун, Різ Візерспун, Візерспун, книжки, література, книги, культура, російська культура, книжковий клуб, скандал Fullscreen
Коментарі під публікацією клубу
Книжковий клуб Різ Візерспун, Книжковий клуб Візерспун, Різ Візерспун, Візерспун, книжки, література, книги, культура, російська культура, книжковий клуб, скандал Fullscreen
Коментарі під публікацією клубу

"Приїжджайте в Україну і читайте її в бомбосховищі, щоб відчути всю красу російської культури", — йдеться в іншому коментарі.

У коментарях з’явилась і сама Візерспун, яка лише коротко оцінила обрану книжку як "дивовижну".

На власній сторінці акторка показала, як слухає аудіоверсію роману та прикрашає тематичне печиво. В описі вона зазначила, що історія змусила задуматися про долання та переосмислення невдач.

У коментарях — також критика розчарованих українців. Зокрема, Візерспун повідомили про запуск гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності "Орешник" по Дніпру та запропонували обговорити це.

"Ой, ой, ця героїня Наталія носить одяг і коштовності, які її чоловік награбував в Україні після того, як убивав і грабував жінок і дітей? Бо тоді дійсно точно відтворюється російська культура", — написала інша коментаторка.

Книжковий клуб Різ Візерспун, Книжковий клуб Візерспун, Різ Візерспун, Візерспун, книжки, література, книги, культура, російська культура, книжковий клуб, скандал Fullscreen
Коментарі під публікацією Різ Візерспун
Книжковий клуб Різ Візерспун, Книжковий клуб Візерспун, Різ Візерспун, Візерспун, книжки, література, книги, культура, російська культура, книжковий клуб, скандал Fullscreen
Коментарі під публікацією Різ Візерспун

Акторці нагадали про війну, яку розв’язали "так звані "культурні" росіяни", та засудили її за поширення літератури з пропагандою терористичної культури.

У чому проблема "Міста нічних птахів"?

З американського сайту Goodreads, на якому публікуються оцінки на книги, відомо, що головною героїнею роману є колись знаменита прима-балерина Наталія Леонова. Вона повертається у Санкт-Петербург після аварії, через яку припинила кар’єру, та опиняється на роздоріжжі перед вибором своєї подальшої долі.

Балерина глушить "біль минулого" пігулками й алкоголем і роздумує, повертатись у світ танцю чи залишити його назавжди. Читачам обіцяють "яскравий портрет" російського балету, "глибоку інтимність" і захопливий сюжет.

У довідці про саму авторку йдеться, що її дебютний роман став лауреатом російської премії "Ясна Поляна" цього року, а свій приз вона вирішила передати на збереження сибірського тигра та амурського леопарда.

Кім живе в Лондоні, але 21 жовтня публікувала у соцмережах фото з Росії. У публікації вона натхненно поділилася, як відвідала локацію з роману "Анна Кареніна" Льва Толстого, відвідала місцеву церкву та побачила на власні очі книгу з колекції письменника "Брати Карамазови". Авторка зазначає, що заплакала від можливості похизуватися, що читала твори ще одного російського романіста — Федора Достоєвського.

З сайту письменниці відомо, що вона родом з Південної Кореї та до переїхала США у дев’ять років. Там вона закінчила університет, нині має чоловіка та живе на дві країни — Америку й Велику Британію.

Нагадаємо, учасниця шоу "Холостяк" зіткнулася з хвилею осуду після того, як з’явилися докази її спілкування з росіянками. 21-річна Єлизавета Луцюк пояснила ситуацію.

28 листопада новообраний президент США Дональд Трамп зустрівся за вечерею з Марком Цукербергом. Раніше він звинувачував засновника Meta та розробника Facebook у підготовці змови, погрожуючи йому в’язницею.