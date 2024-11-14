48-річна Різ Візерспун в елегантній чорній сукні вийшла у світ (фото)

Зараз у Різ Візерспун новий бойфренд Олівер Гаарманн, але вона не так часто з'являється з ним на публіці. Про роман актриси і німецького фінансиста стало відомо у вересні.

Американська акторка і продюсерка Різ Візерспун в елегантній сукні мала неймовірний вигляд у середу, 13 листопада, на вечірньому заході в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

48-річна володарка премії "Оскар" очолила святкування 25-річчя iMentor Champions Dinner, яке відбулося в Метрополітен-музеї.

Вона з'явилася на фіолетовій доріжці в шикарній приталеній чорній сукні міді зі сліпучим асиметричним вирізом і декором у вигляді стрічки з блискучих каменів. Візерспун доповнила свій образ парою чорних атласних туфель на підборах і діамантовими сережками-гвоздиками. Її фірмове пісочно-світле волосся було укладене м'якими хвилями з проділом набік. Що стосується макіяжу, зірка "Блондинки в законі" нанесла на вилиці персиковий рум'янець, мерехтливі коричневі тіні на повіки, а губи підкреслила персиково-рожевим блиском.

Актриса Різ Візерспун Фото: Getty Images

Різ поспілкувалася із засновницею G9 Ventures Емі Гріффін і легендарною тележурналісткою Даян Соєр. iMentor — некомерційна організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка добирає старшокласникам наставників з вищою освітою, які допомагають їм на шляху до здобуття вищої освіти. Цього року так звана "Вечеря чемпіонів" була присвячена святкуванню річниці наставництва iMentor. За 25 років організація допомогла більш ніж 42 000 студентів по всій території Сполучених Штатів побудувати кар'єру.

Раніше, 27 жовтня інсайдер розповів про роман Різ Візерспун з німецьким фінансистом.