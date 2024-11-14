48-летняя Риз Уизерспун в элегантном черном платьем вышла в свет (фото)

Сейчас у Риз Уизерспун новый бойфренд Оливер Хаарманн, но она не так часто появляется с ним на публике. О романе актрисы и немецкого финансиста стало известно в сентябре.

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун в элегантном платье выглядела невероятно в среду, 13 ноября, на вечернем мероприятии в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

48-летняя обладательница премии "Оскар" возглавил празднование 25-летия iMentor Champions Dinner, которое прошло в Метрополитен-музее.

Она появилась на фиолетовой дорожке в шикарном приталенном черном платье миди с ослепительным асимметричным вырезом и декором в виде ленты из блестящих камней. Уизерспун дополнила свой образ парой черных атласных туфель на каблуках и бриллиантовыми серьгами-гвоздиками. Ее фирменные песочно-светлые волосы были уложены мягкими волнами с пробором набок. Что касается макияжа, звезда "Блондинки в законе" нанесла на скулы персиковый румянец, мерцающие коричневые тени на веки, а губы подчеркнула персиково-розовым блеском.

Актриса Риз Уизерспун Фото: Getty Images

Риз пообщалась с основательницей G9 Ventures Эми Гриффин и легендарной тележурналисткой Дайан Сойер. iMentor — некоммерческая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая подбирает старшеклассникам наставников с высшим образованием, которые помогают им на пути к получению высшего образования. В этом году так называемый "Ужин чемпионов" был посвящен празднованию годовщины наставничества iMentor. За 25 лет организация помогла более чем 42 000 студентов по всей территории Соединенных Штатов построить карьеру.

Ранее, 27 октября инсайдер рассказал о романе Риз Уизерспун с немецким финансистом.