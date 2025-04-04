Меган Маркл назвала десерт ім'ям своєї дочки (відео)

43-річна герцогиня Сассекська помітно активізувалася в соцмережах, де просуває свій бізнес і шоу "З любов'ю, Меган". А тепер дружина принца Гаррі ще й розповіла підписникам про свій улюблений десерт, який вона назвала на честь доньки, принцеси Лілібет.

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Відповідне відео вона опублікувала на сторінці в Instagram.

Меган зізналася, що дуже любить банановий пудинг своєї бабусі. Вона придумала свій варіант цього десерту, трохи змінивши оригінальний рецепт, і назвала його "Шантільї Лілі". Герцогиня також показала, як його правильно готувати.

Відео починається з того, що вона несе коробку з яйцями, перш ніж розбити одне в мисці і додати трохи цукру. Потім вона додає екстракт ванілі, молоко і все змішує. Виливши масу в каструлю, Маркл збиває її вінчиком і вводить інші інгредієнти.

Усе це героїня відео робить, пританцьовуючи, а в якийсь момент навіть бере на руки свою собаку Мію і танцює з нею.

Потім вона показує на камеру, як додає згущене молоко до суміші, тоді як її інша собака, Пула, тримається на близькій відстані.

Далі глядачі бачать порожні формочки, полуницю і банани. На іншому зображенні вони вже заповнені, а на третьому показано кінцевий продукт з фруктами і листям м'яти зверху і барвистою квітковою посипкою від її бренду.

У підписі Меган пояснила, що частування — це "домашній ванільний пудинг з прошарком зі свіжого крему шантільї, зі свіжою полуницею, замоченою в натуральному лимонному соку, і невеликою кількістю цукру".

Герцогиня Сассекська рекомендувала тим, хто намагається спекти десерт, приправити його скибочками банана і ванільними вафлями. Пізніше вона підтвердила, що частування було названо на честь її дочки Лілібет.

Що думають підписники з приводу кулінарних шедеврів Меган, невідомо, оскільки вона закрила коментарі до своїх публікацій.

Кулінарне шоу "З любов'ю, Меган", яке вона створювала для Netflix, не вразило глядачів і провалилося. Однак боси стримінгового сервісу заявили, що Маркл "недооцінена", і продовжили програму на другий сезон.

Раніше Фокус писав, як батько Меган Маркл відреагував на творчість дочки.