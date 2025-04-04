Меган Маркл назвала десерт именем своей дочери (видео)

43-летняя герцогиня Сассекская заметно активизировалась в соцсетях, где продвигает свой бизнес и шоу "С любовью, Меган". А теперь жена принца Гарри еще и рассказала подписчикам о своем любимом десерте, который она назвала в честь дочери, принцессы Лилибет.

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Соответствующее видео она опубликовала на странице в Instagram.

Меган призналась, что очень любит банановый пудинг своей бабушки. Она придумала свой вариант этого десерта, немного изменив оригинальный рецепт, и назвала его "Шантильи Лили". Герцогиня также показала, как его правильно готовить.

Видео начинается с того, что она несет коробку с яйцами, прежде чем разбить одно в миске и добавить немного сахара. Затем она добавляет экстракт ванили, молоко и все смешивает. Вылив массу в кастрюлю, Маркл взбивает ее венчиком и вводит остальные ингредиенты.

Все это героиня видео делает, пританцовывая, а в какой-то момент даже берет на руки свою собаку Мию и танцует с ней.

Затем она показывает на камеру, как добавляет сгущенное молоко в смесь, в то время как ее другая собака, Пула, держится на близком расстоянии.

Далее зрители видят пустые формочки, клубнику и бананы. На другом изображении они уже заполнены, а на третьем показан конечный продукт с фруктами и листьями мяты сверху и красочной цветочной посыпкой от ее бренда.

В подписи Меган объяснила, что угощение — это "домашний ванильный пудинг с прослойкой из свежего крема шантильи, со свежей клубникой, замоченной в натуральном лимонном соке, и небольшим количеством сахара".

Герцогиня Сассекская рекомендовала тем, кто пытается испечь десерт, приправить его ломтиками банана и ванильными вафлями. Позже она подтвердила, что угощение было названо в честь ее дочери Лилибет.

Что думают подписчики по поводу кулинарных изысков Меган, неизвестно, поскольку она закрыла комментарии к своим публикациям.

Кулинарное шоу "С любовью, Меган", которое она создавала для Netflix, не впечатлило зрителей и провалилось. Однако боссы стримингового сервиса заявили, что Маркл "недооценена", и продолжили программу на второй сезон.

Ранее Фокус писал, как отец Меган Маркл отреагировал на творчество дочери.