Любитель одеколону від Діор і "потворних" окулярів: у новій книзі розкрито секрети Макрона

Президент Франції обожнює дорогий аромат з мускусними відтінками і виливає на себе таку його кількість, що його помічники знають, що Макрон наближається, ще до того, як він входить до кімнати.

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Про це пише Telegraph.

У своїй книзі "Трагедія Єлисейського палацу" журналіст Le Parisien Олів'є Бомон розкриває деякі секрети побуту президента Франції, стверджує, що Емманюель Макрон користується одеколоном Dior Eau Savage "в будь-який час дня" і завжди тримає флакончик під рукою.

Емманюель Макрон на борту президентського літака Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

В одному з уривків розповідається, як французький президент, демонструючи дивну демонстрацію влади, розпилює на себе так багато парфумів, що його співробітники відчувають його запах ще до того, як він входить до кімнати.

"Менш звичні відвідувачі можуть бути шоковані квітковим і мускусним ароматом, настільки ж вишуканим, як і сильним. Це ознака одного: того, що в будівлі перебуває президент", — розповідається в книзі.

Емманюель Макрон у Єлисейському палаці Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Dior є частиною імперії LVMH Бернара Арно. Він найбагатша людина у Франції та Європі і вважається наближеною до президента Макрона.

Дружина Макрона, Бріжит, носить одяг Louis Vuitton, що також належить бренду Арно.

У книжці зазначається, що Бріжит Макрон іноді обприскує себе парфумами чоловіка, "щоб відчувати, що її чоловік десь неподалік".

Емманюель Макрон і Бріжит Макрон Фото: Getty Images

В іншому уривку Макрона порівнюють із королем Франції Людовіком XIV, який також зробив свої парфуми атрибутом влади, коли він "ходив галереями Версаля", а тепер і Емманюель Макрон використовує свої парфуми як "елемент своєї влади в Єлисейському палаці".

А інший помічник розповів, що Макрон завжди тримає при собі коробку із сонцезахисними окулярами, до того ж вони дивні, потворні та безглузді, і видає по парі кожному гостю, якщо з'ясовується, що вони забули власні.

У нього є валіза, яка "містить близько 20 пар старих окулярів усіх форм, не дуже модних, деякі з кривими дужками, інші з червоною оправою, навіть трохи безглузді, з яких потрібно вибирати, щоб вам дозволили залишитися".

Емманюель Макрон у Єлисейському палаці Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

У книзі наводяться слова одного міністра, який вважає, що це одна зі спроб Макрона проявити свою силу.

Авторка книжки стверджує, що PR-кампанії Макрона не зосереджені на відкритій агресії та спортивній майстерності. Вони обрали більш тонкий підхід, прагнучи зобразити главу держави як повний пакет — людину, якою хочуть бути інші чоловіки і з якою хочуть бути жінки.

Емманюель Макрон Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

На відміну від фотосесій інших глав держав, де вони зазвичай постають серйозними і грізними, офіційні знімки Макрона від Соазік де ля Муассоньєр більш вишукані і чуттєві.

Вони передають зовнішність, упевненість і чарівність французького лідера, а також його мужність і фізичні можливості.

Нагадаємо, 2024 року було опубліковано фото Емманюеля Макрона, який боксує, і це викликало небувалий ажіотаж у соцмережах.