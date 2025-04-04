Любитель одеколона от Диор и "уродливых" очков: в новой книге раскрыты секреты Макрона

Президент Франции обожает дорогой аромат с мускусными оттенками и выливает на себя такое его количество, что его помощники знают, что Макрон приближается, еще до того, как он входит в комнату.

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Об этом пишет Telegraph.

В своей книге "Трагедия Елисейского дворца" журналист Le Parisien Оливье Бомон раскрывает некоторые секреты быта президента Франции, утверждает, что Эмманюэль Макрон пользуется одеколоном Dior Eau Savage "в любое время дня" и всегда держит флакончик под рукой.

Эмманюэль Макрон на борту президентского самолета Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

В одном из отрывков рассказывается, как французский президент, демонстрируя странную демонстрацию власти, распыляет на себя так много духов, что его сотрудники чувствуют его запах еще до того, как он входит в комнату.

"Менее привычные посетители могут оказаться в шоке от цветочного и мускусного аромата, столь же изысканного, сколь и сильного. Это признак одного: того, что в здании находится президент", — рассказывается в книге.

Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

Dior является частью империи LVMH Бернара Арно. Он самый богатый человек во Франции и Европе и считается приближенным к президенту Макрону.

Жена Макрона, Брижит, носит одежду Louis Vuitton, также принадлежащую бренду Арно.

В книге отмечается, что Брижит Макрон иногда опрыскивает себя духами мужа, "чтобы чувствовать, что ее мужчина где-то неподалеку".

Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон Фото: Getty Images

В другом отрывке Макрона сравнивают с королем Франции Людовиком XIV, которые также сделал свои духи атрибутом власти, когда он "расхаживал по галереям Версаля", а теперь и Эмманюэль Макрон использует свои духи как "элемент своей власти в Елисейском дворце".

А другой помощник рассказал, что Макрон всегда держит при себе коробку с солнцезащитными очками, причем они странные, уродливые и нелепые, и выдает по паре каждому гостю, если выясняется, что они забыли собственные.

У него есть чемодан, "содержащий около 20 пар подержанных очков всех форм, не очень модных, некоторые с кривыми дужками, другие с красной оправой, даже немного нелепые, из которых нужно выбирать, чтобы вам разрешили остаться".

Эмманюэль Макрон в Елисейском дворце Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

В книге приводятся слова одного министра, который считает, что это одна из попыток Макрона проявить свою силу.

Автор книги утверждает, что PR-кампании Макрона не сосредоточены на открытой агрессии и спортивном мастерстве. Они выбрали более тонкий подход, стремясь изобразить главу государства как полный пакет — человека, которым хотят быть другие мужчины и с которым хотят быть женщины.

Эмманюэль Макрон Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

В отличие от фотосессий других глав государств, где они обычно предстают серьезными и грозными, официальные снимки Макрона от Соазик де ля Муассоньер более изысканны и чувственны.

Они передают внешность, уверенность и обаяние французского лидера, а также его мужественность и физические возможности.

Напомним, в 2024 году были опубликованы фото боксирующего Эмманюэля Макрона, которые вызвали небывалый ажиотаж в соцсетях.