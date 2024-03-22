Новые фото боксирующего Макрона вызвали ажиотаж в соцсетях

Фотографии президента Франции Эмманюэля Макрона, бьющего по боксерской груше, вызвали неоднозначную реакцию в соцсетях. В снимках усмотрели намек на изменения в политике насчет РФ.

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Черно-белые снимки президента Франции Эмманюэля Макрона, который избивает боксерскую грушу, вызвали неоднозначную реакцию в СМИ и соцсетях. Изображения, опубликованные в Instagram его официальным фотографом Соазиг де ла Муассоньер, комментаторы наделили политическим подтекстом. Об этом пишет CNN.

Комментаторы связали эти снимки со все более жесткой позицией Макрона в отношении Москвы. В последние недели Макрон вновь заявлял о возможности отправки западных войск в Киев, предупреждая о рисках для европейской безопасности в случае победы России в Украине.

Боксирующий Эмманюэль Макрон

Между тем, другие сравнили его с президентом России Владимиром Путиным, который в свое время известен тем, что публиковал фотографии с голым торсом. Само собой, таки фото российского президента появлялись, когда он был гораздо моложе и в лучшей форме. Сейчас 71-летний Путин такие снимки уже не делает.

"Смотрите, он сейчас много занимается перевооружением. Он публикует фотографии, как это сделал бы Путин и другие политические лидеры, которые, по сути, хотят придерживаться мужественного подхода к политике", — сказал Янник Жадо, сенатор от партии Europe Ecologie Les Verts (EELV), в интервью телеканалу France 2.

Сандрин Руссо, член парламента от EELV, раскритиковала президента за образ мачо, изображенный на фотографиях.

"Какое убожество в политике. Какое поражение прогрессизма. И какая бедность политического общения", — заявила Руссо в посте на X.

В своей статье в левой газете Libération комментатор Джонатан Буше-Петерсен назвал президента "Рокки Макроном".

Боксирующий Эмманюэль Макрон Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

В беседе с газетой Le Parisien Филипп Моро-Шевроле, эксперт в области политических коммуникаций, заявил, что "послание адресовано Владимиру Путину", пояснив, что президент Макрон хочет показать, что он "в борьбе".

Телекомпания CNews заявила, что Макрон "готов к бою" и он "полон решимости победить своих противников", а также сделали французскому президенту комплимент, отметив, что он выглядит "настоящим воином".

Французский еженедельный женский журнал Femme Actuelle обошелся без политического контекста, но зато отметил, что Макрон в отличной форме.

Ранее Брижит Макрон, супруга президента, отмечала, что он уже давно увлекается и боксом и занимается два раза в неделю.

Однако, если говорить о Соазиг и сделанных ею снимках, стоит отметить, что в последнее время она использует черно-белую гамму. И изображает президента за работой в окружении его помощников.

Эмманюэль Макрон за работой

Напомним, ранее французский политолог Николя Тензер объяснил новую стратегию и назвал причины, которые стали поворотными в изменении взглядов французского президента.

А вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой пригрозил Франции за появление войск в Украине, заявив, что российские силы уничтожат всех западных военных, если они осмелятся появиться на российско-украинской войне.