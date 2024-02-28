Поведение Эмманюэля Макрона вызывает критику в обществе, пояснил автор портала Spectator Гэвин Мортимер. Одна из его других статей опубликована на прокремлевском портале и посвящена якобы "провалу Украины и ВСУ".

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Французским военным не понравились предположения президента Эмманюэля Макрона о возможном участии армии в российско-украинской войне. При этом они вспоминают, что он не служил в армии и только переодевался в военную форму. Основные возражения французов привел автор портала Spectator Гэвин Мортимер, который регулярно публикуется в прокремлевских СМИ.

28 февраля Мортимер отреагировал на выступление Макрона на Парижском саммите лидеров стран Западной Европы. Среди прочего глава Франции выразил поддержку Украине и намекнул, что в ответ на агрессию России европейцы могут привлечь собственные армии. Автор Spectator процитировал отдельные мысли французских офицеров и других лиц, которые "смущены и озлоблены".

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В статье приводятся некоторые публикации во французских медиа, касающиеся поведения Макрона. Прежде всего, политика обвиняют в том, что он не служил в армии: именно тогда, когда его должны были призвать, во Франции полностью отменили призыв. Кроме того, во время ряда публичных мероприятий он "переодевался" в военную форму, не имея на это права. Например, побывал "моряком подводной лодки" или "пилотом вертолета".

"В этом есть очень детская сторона, детское всемогущество маленького Макрона, который одевается, как ему заблагорассудится, потому что он босс", — привел Мортимер одну из публичных оценок такого поведения.

При президентстве Макрона в 2017 году уменьшили расходы на Вооруженные силы и оборону, хотя и планируют повысить расходы в будущем: с 295 до 413 млрд евро в период с 2024 по 2030 гг. Ко всему, им недовольны военные. Об этом свидетельствуют, например, два публичных письма, которые они написали в 2021 году, критикуя меры по борьбе с терроризмом.

"Макрон не тот босс, на которого он хотел бы работать", — об этом заявил 60-летний генерал Пьер де Вильер, которого на днях отправили в отставку.

Также приводятся цитаты, которые показывают проблемное состояние экономики и политики Франции, которая на самом деле не готова к вызовам войны.

"Франция вовсе не является военной экономикой, которая позволяет нам вести широкомасштабные конфликты", — так думает генерал Винсент Деспорт, бывший директор Оборонного колледжа объединенных служб.

В итоге Мортимер резюмировал, что сомневается в способности президента Франции действовать эффективно в условиях войны.

"Если Макрон верит, что сможет восстановить престиж Франции, бряцая саблей против Путина, его ждет неприятный шок. Французская армия, как и британская, больше не способна вести большую войну".

Отметим, Гэвин Мортимер — британский писатель, проживающий во Франции и пишущий о "французской политике, терроризме и спорте", указывается на его странице на портале Spectator Кроме этого портала, его материалы можно отыскать на прокремлевском ресурсе "Институт Царьграда". Одна из его статей называется "Последние события в конфликте на Украине указывают на полный провал политики и стратегии Украины, и, в частности, ВСУ".

Между тем 17 февраля западные издания рассказали о масштабной дезинформационной кампании, которую проводит Кремль в Украине и мире. В частности, чтобы публиковать нужные месседжи в западных СМИ, россияне платят от 40 тыс. долл.

Франция и Украина — детали

Отметим, Франция после полномасштабного вторжения РФ предоставляет Украине оружие для противостояния с российской армией. Например, ВСУ используют САУ CAESAR, способные бить на расстояние до 42 км. Кроме того, предоставляются дальнобойные авиационные ракеты SCALP, используемые для ударов по военным базам РФ на Крымском полуострове.

Напоминаем, 27 февраля президент Макрон заявил на саммите стран Европы, что при некоторых обстоятельствах возможна отправка в Украину европейских военных подразделений. При этом он пояснил, что нужно повышать выпуск снарядов, и предложил составить план, чтобы получить новую партию БК, о которой говорил глава Чехии Петр Павел.