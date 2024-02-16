Комментарии о ссоре Зеленского и Залужного оплачивались из Кремля: расследование WP (фото)

Российские власти готовы платить 40 тыс. долл. за антиукраинскую публикацию в западных СМИ, рассказали журналисты-расследователи The Washington Post.

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Начиная с весны 2023 года, Кремль запустил работу "фабрики троллей", которые распространяли лживые месседжи о войне в Украине. Тем временем в странах Запада публиковали сообщения о "безграничной" коррупции и о том, что украинцам нет смысла помогать. О деталях кампании фейков Кремля рассказали на портале The Washington Post.

Журналисты издания получили доступ к более 100 документам, в которых собрана отчетность о результатах антиукраинской кампании. Кампания стартовала весной 2023 года и имела два направления. Первое направление — влияние на украинцев, которые должны были отчаяться и требовать "мира". Второе направление — на западную аудиторию: рядовые граждане узнавали о "насквозь коррумпированной стране", а политическая элита — о гарантированном проигрыше Украины в войне с РФ.

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Ампутировали пальцы: росСМИ запустили фейк о пытках оккупанта в плену

В статье WP приведено содержание ряда сообщений, которые тролли Кремля распространяли в соцсетях — в Telegram, Facebook, X, Tiktok, Instagram:

увольнение Залужного из-за "ревности" Зеленского к популярности главкома;

"Залужный — следующий президент";

"исчезновение Залужного из медиа из-за тревоги президента";

"истеричность и слабость" Зеленского;

семья погибшего бойца якобы не получила выплат от государства;

война "до последнего украинца";

"пиар на крови" — об удержании Бахмута.

Конфликт Зеленского и Залужного — как действовал Кремль

"Информационно-психологическими операциями" занимается первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко, объясняется в статье WP. Его подчиненные поделили между собой две точки приложения силы. Заместитель Кириенко, Татьяна Матвеева, руководитель департамента развития информационно-коммуникационных технологий, занималась Европой. Другой заместитель, Александр Харичев, "посвятил" себя Украине.

"Telegram стал важнейшим источником новостей, даже более важным, чем мейнстримовые СМИ", — привели журналисты слова высокопоставленного европейского чиновника из сферы безопасности (имя не указали).

Направления деятельности российских пропагандистов в Украине:

дискредитация руководства; раскол элит; деморализация военных; дезориентация населения.

Фейки РФ — о расколе элит в Украине Фото: The Washington Post Фейки РФ — о дискредитации военно-политического руководства Фото: The Washington Post

Для того, чтобы распространять прокремлевские нарративы, наняли "фабрику троллей". "Работники" написали 1 300 сообщений и 37 тыс. комментариев. Прайс за работу — 660 долл. в месяц при условии написания 100 комментариев в сутки.

Влияние Кремля на страны Запада

Аналогичные "фабрики" работали в западном сегменте соцсети, свидетельствует расследование WP. В частности, был разоблачен проект Doppelgänger — ранее о нем писал Фокус. В рамках этого проекта создано 30 тыс. фейковых аккаунтов, которые компрометировали украинцев в глазах французов, немцев, британцев, американцев. Например, убеждали, что Зеленский — "актер, которым управляют западные политики". Также распространяли поддельные документы с "коррупционными схемами" и номерами счетов в банках, которые якобы имеет семья президента.

Кроме соцсетей, Кремль покупал комментарии и публикации в авторитетных западных СМИ, рассказали WP. Прайс за такую работу — от 39 тыс. долл.

Европейский чиновник из сферы безопасности, который согласился поговорить с журналистами, объяснил, что Москва действует в трех направлениях: на поле боя, на уничтожение энергетической инфраструктуры, на дестабилизацию Украины и мира.

"Они ищут слабые места. …Они используют то, что создают сами, и все, что лежит у них под ногами. Все направлено на то, чтобы деморализовать людей", — пояснил журналистам еще один анонимный чиновник из сферы безопасности Западной Европы.

Отметим, Фокус публиковал разоблачения фейков, которые Кремль распространял в Украине в течение последних недель. В частности, 12–14 февраля в сети распространяли дезинформацию о якобы попадании российских ракет по полигону в Селидово, где погибли "1500 военных ВСУ." 7 февраля Центр противодействия дезинформации разоблачил видео, на котором неизвестный стреляет в направлении другого незнакомца — прокремлевские "тролли" уверяли, что это "расстрел за несогласие идти на штурм".