Коментарі про сварку Зеленського і Залужного оплачувались з Кремля: розслідування WP (фото)

Російська влада готова платити 40 тис. дол. за антиукраїнську публікацію у західних ЗМІ, розповіли журналісти-розслідувачі The Washington Post.

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Починаючи з весни 2023 року, Кремль запустив роботу "фабрики тролів", які поширювали брехливі меседжі про війну в Україні. Тим часом в країнах Заходу публікували повідомлення про "безмежну" корупцію і про те, що українцям не має змісту допомагати. Про деталі кампанії фейків Кремля розповіли на порталі The Washington Post.

Журналісти видання отримали доступ до понад 100 документів, в яких зібрано звітність про результати антиукраїнської кампанії. Кампанія стартувала весною 2023 року і мала два напрямки. Перший напрямок — вплив на українців, які мали зневіритись і вимагати "миру". Другий напрямок — на західну аудиторію: пересічні громадяни дізнавались про "наскрізь корумповану країну", а політична еліта — про гарантований програш України у війні з РФ.

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У статті WP наведено зміст низки повідомлень, які тролі Кремля поширювали у соцмережах — в Telegram, Facebook, X, Tiktok, Instagram:

звільнення Залужного через "ревнощі" Зеленського до популярності главкома;

"Залужний — наступний президент";

"зникнення Залужного з медіа через тривогу президента";

"істеричність і слабкість" Зеленського;

родина загиблого бійця начебто не отримала виплат від держави;

війна "до останнього українця";

"піар на крові" — про втримання Бахмута.

Конфлікт Зеленського і Залужного — як діяв Кремль

"Інформаційно-психологічними операціями" займається перший заступник глави адміністрації Кремля Сергій Кирієнко, пояснюється у статті WP. Його підлеглі поділили між собою дві точки докладання сили. Заступниця Кирієнка, Тетяна Матвєєва, керівниця департаменту розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, займалась Європою. Інший заступник, Олександр Харичев, "присвятив" себе Україні.

"Telegram став найважливішим джерелом новин, навіть важливішим, ніж мейнстрімові ЗМІ", — навели журналісти слова високопоставленого європейського чиновника зі сфери безпеки (ім'я не вказали).

Напрямки діяльності російських пропагандистів в Україні:

дискредитація керівництва; розкол еліт; деморалізація військових; дезорієнтація населення.

Фейки РФ — про розкол еліт в Україні Фото: The Washington Post Фейки РФ — про дискредитацію військово-політичного керівництва Фото: The Washington Post

Для того, щоб поширювати прокремлівські наративи, найняли "фабрику тролів". "Працівники" написали 1 300 повідомлень та 37 тис. коментарів. Прайс за роботу — 660 дол. на місяць за умови написання 100 коментарів на добу.

Вплив Кремля на країни Заходу

Аналогічні "фабрики" працювали у західному сегменті соцмережі, свідчить розслідування WP. Зокрема, було викрито проєкт Doppelgänger — раніше про нього писав Фокус. У межах цього проєкту створено 30 тис. фейкових акаунтів, які компрометували українців у очах французів, німців, британців, американців. Наприклад, переконували, що Зеленський — "актор, яким керують західні політики". Також поширювали підроблені документи з "корупційними схемами" та номерами рахунків у банках, які начебто має родина президента.

Крім соцмереж, Кремль купував коментарі та публікації у авторитетних західних ЗМІ, розповіли WP. Прайс за таку роботу — від 39 тис. дол.

Європейський чиновник зі сфери безпеки, який погодився поговорити з журналістами, пояснив, що Москва діє у трьох напрямках: на полі бою, на знищення енергетичної інфраструктури, на дестабілізацію України та світу.

"Вони шукають слабкі місця. …Вони використовують те, що створюють самі, і все, що лежить у них під ногами. Все спрямовано на те, щоб деморалізувати людей", — пояснив журналістам ще один анонімний чиновник зі сфери безпеки Західної Європи.

Зазначимо, Фокус публікував викриття фейків, які Кремль поширював в Україні протягом останніх тижнів. Зокрема, 12–14 лютого у мережі поширювали дезінформацію про начебто влучання російських ракет у полігон в Селидовому, де загинули "1500 військових ЗСУ." 7 лютого Центр протидії дезінформації викрив відео, на якому невідома особа стріляє у напрямку іншого незнайомця — прокремлівські "тролі" запевняли, що це "розстріл за незгоду іти на штурм".