Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас Обстріли міст України

Брешуть і перебільшують: в РФ навмисно поширюють фейки про "втрати ЗСУ в Селидовому", — ISW

обстріл Селидового, удар по Селидовому, обстріл Селидове
В РФ навмисно поширюють фейки про "втрати ЗСУ в Селидовому"

Кремлівська пропаганда намагається приховати втрати ЗС РФ у боях під Авдіївкою, а також вплинути на моральний стан українців. Із цією метою підготували інформаційну спецоперацію, яку поширювали різними каналами в соцмережах.

Related video

Росіяни почали масову дезінформаційну кампанію, щоб збурити українське суспільство розміром втрат, які начебто сталися внаслідок обстрілу "полігону в Селидовому". Неузгодженість і перебільшеність фейкових повідомлень показує, що насправді надзвичайної події не сталося, але відбувається операція зі збурення українського суспільства. Про деталі інформаційної спецоперації йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни, опублікованому 13 лютого.

Аналітики дослідили повідомлення, які поширювалися в прокремлівських Telegram-каналах. У частині повідомлень розповідали про начебто загибель великої кількості українських військових на полігоні в Селидовому на Донеччині.

Важливо
ЗС РФ завдали удару по фермі під Куп'янськом: є жертви (фото)

Російські пропагандисти додавали "подробиці": удар був комбінований кількома засобами ураження — касетними боєприпасами, ракетами "Іскандер" і авіаційними ракетами. Автори вказували, що на полігоні перебували бійці Третьої штурмової бригади й саме вони постраждали від повітряної атаки.

Водночас кількість "втрат" від допису до допису змінювалася, зауважили аналітики. Зокрема, спершу вказували число — "до 1500 осіб". Пізніше допустили, що "загиблих" може бути менше — "від 300 до 1500". Урешті додали подробиці та максимально зменшили "втрати" особового складу — "30 людей, дві БМП" тощо.

Селидове, полігон, втрати, обстріл, ЗС РФ, фейки РФ, ІПСО Fullscreen
Обстріл Селидового — допис про "втрату 1500 осіб"
Селидове, полігон, втрати, обстріл, ЗС РФ, фейки РФ, ІПСО Fullscreen
Обстріл Селидового — допис про "втрату від 300 осіб"
Селидове, полігон, втрати, обстріл, ЗС РФ, фейки РФ, ІПСО Fullscreen
Обстріл Селидового — допис про "втрату 30 осіб"
Селидове, полігон, втрати, обстріл, ЗС РФ, фейки РФ, ІПСО
Селидове, полігон, втрати, обстріл, ЗС РФ, фейки РФ, ІПСО
Селидове, полігон, втрати, обстріл, ЗС РФ, фейки РФ, ІПСО

Ще один доказ навмисності — публікація в кремлівському інформаційному агентстві ТАСС. У дописі від 13 лютого повідомили про "втрати в Селидовому" на основі допису у фейковому Telegram-каналі військової частини ЗСУ. До того ж автори цього каналу за кілька годин самі спростували власне повідомлення.

Селидове, полігон, втрати, обстріл, ЗС РФ, фейки РФ, ІПСО Fullscreen
Селидове — заява ТАСС
Фото: Скриншот
Селидове, полігон, втрати, обстріл, ЗС РФ, фейки РФ, ІПСО Fullscreen
Селидове — заява "бригади ЗСУ"
Фото: Скриншот

У звіті ISW підсумували, що "російські джерела навмисно перебільшують українські втрати під час російського удару поблизу Селидового". Висновок підтверджується даними Центру протидії дезінформації: фахівці центру вказують, що ІПСО "спрямоване на приниження морального стану українців".

"Обстріл" Селидового — що відомо

Зазначимо, вдень 13 лютого в РФ почали поширювати повідомлення про начебто великі втрати серед українського війська внаслідок обстрілу Селидового — населеного пункту на Донеччині, розташованого за 20 км від лінії фронту під Донецьком. Стверджували, що кількість втрат — начебто близько 1500 осіб, а причина подібного — шикування, яке провели на честь призначення нового головкома. Інструкції щодо того, які меседжі потрібно поширювати, розмістили в Telegram-каналі "Цифровая армия России", — написали на порталі "Без брехні".

У ЗСУ спростували заяви російських пропагандистів. Зі спростуванням виступив командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський. Військовий підтвердив, що відбувається інформаційно-психологічна спецоперація (ІПСО) РФ, яка має єдину мету: приховати значні втрати росіян на фронті.

"Так противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (із 5-го до 11 лютого) — 2947 осіб", — написав генерал у Telegram-каналі.

14 лютого ЗС РФ дійсно вдарили по Селидовому — про це повідомили в міській військовій адміністрації. Пізно ввечері ворог обстріляв 5-типоверхівку та міську лікарню: є жертви, серед них — дитина, ідеться в повідомленні чиновників.

Нагадуємо, у ніч на 13 лютого росіяни запустили по українцях зграю дронів-камікадзе. Вибухи пролунали в Дніпрі: ворог поцілив по Придніпровській ТЕС.