Лгут и преувеличивают: в РФ намеренно распространяют фейки о "потерях ВСУ в Селидово", — ISW

Кремлевская пропаганда пытается скрыть потери ВС РФ в боях под Авдеевкой, а также повлиять на моральное состояние украинцев. С этой целью подготовили информационную спецоперацию, которую распространяли по разным каналам в соцсетях.

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Россияне начали массовую дезинформационную кампанию, чтобы возмутить украинское общество размером потерь, которые якобы произошли в результате обстрела "полигона в Селидово". Несогласованность и преувеличенность фейковых сообщений показывает, что на самом деле чрезвычайного происшествия не произошло. На самом деле осуществляется операция по возмущению украинского общества. О деталях информационной спецоперации говорится в аналитическом отчете Института изучения войны, опубликованном 13 февраля.

Аналитики исследовали сообщения, которые распространялись в прокремлевских Telegram-каналах. В части сообщений рассказывали о якобы гибели большого количества украинских военных на полигоне в Селидово в Донецкой области.

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Российские пропагандисты добавляли "подробности": удар был комбинированный несколькими средствами поражения — кассетными боеприпасами, ракетами "Искандер" и авиационными ракетами. Авторы указывали, что на полигоне находились бойцы Третьей штурмовой бригады и именно они пострадали от воздушной атаки.

При этом количество "потерь" от сообщения к сообщению менялось, отметили аналитики. В частности, сначала указывали число — "до 1 500 человек". Позже допустили, что "погибших" может быть меньше — "от 300 до 1 500". Наконец добавили подробности и максимально уменьшили "потери" личного состава — "30 человек, две БМП" и тому подобное.

Обстрел Селидово — сообщение о "потере 1 500 человек" Обстрел Селидово — сообщение о "потере от 300 человек" Обстрел Селидово — сообщение о "потере 30 человек"

Еще одно доказательство преднамеренности — публикация в кремлевском информационном агентстве ТАСС. В заметке от 13 февраля сообщили о "потерях в Селидово" на основе сообщения в фейковом Telegram-канале воинской части ВСУ. При этом авторы этого канала через несколько часов сами опровергли собственное сообщение.

Селидово — заявление ТАСС Фото: Скриншот Селидово — заявление "бригады ВСУ" Фото: Скриншот

В отчете ISW подытожили, что "российские источники намеренно преувеличивают украинские потери во время российского удара вблизи Селидово". Вывод подтверждается данными Центра противодействия дезинформации: специалисты центра указывают, что ИПСО "направлено на унижение морального состояния украинцев".

"Обстрел" Селидово — что известно

Отметим, днем 13 февраля в РФ начали распространять сообщения о якобы больших потерях среди украинской армии в результате обстрела Селидово — населенного пункта в Донецкой области, расположенного в 20 км от линии фронта под Донецком. При этом утверждали, что количество потерь — будто бы около 1500 человек, а причина — построение, которое провели в честь назначения нового главкома. Инструкции относительно того, какие месседжи нужно распространять, разместили в Telegram-канале "Цифровая армия России", — написали на портале "Без лжи".

В ВСУ опровергли заявления российских пропагандистов. С опровержением выступил командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Военный подтвердил, что происходит информационно-психологическая спецоперация (ИПСО) РФ, которая имеет единственную цель: скрыть значительные потери россиян на фронте.

"Таким образом противник отвлекает внимание от своих ежедневных колоссальных потерь на Таврическом направлении. Они только за сутки 12 февраля составили 645 человек, а за предыдущую неделю (с 5-го по 11 февраля) — 2947 человек", — написал генерал в Telegram-канале.

14 февраля ВС РФ действительно ударили по Селидово, — об этом сообщили в городской военной администрации. Поздно вечером враг обстрелял 5-этажку и городскую больницу: есть жертвы, среди них — ребенок, говорится в сообщении чиновников.

Напоминаем, в ночь на 13 февраля россияне запустили по украинцам стаю дронов-камикадзе. Взрывы прогремели в Днепре: враг попал по Приднепровской ТЭС.