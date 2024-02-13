"Уберите своих собак": Филатов жестко высказался в адрес властей после обстрела Днепра

По словам мэра Бориса Филатова, пока город борется с последствиями вражеской атаки, эвакуирует больницу и закрывает школы, силовики меряют рулеткой спиленные ветки на свалке, подозревая хищение дров.

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В ночь на 13 февраля российские ударные дроны типа Shahed атаковали город Днепр. В результате попадания по объекту энергетики было отключено отопление и водоснабжение в некоторых районах города. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов в своем Telegram-канале.

Так, Филатов объявил о временном закрытии школ и эвакуации больницы в пострадавшем районе.

Также он отметил, что школы в Приднепровске (жилмассив в Днепре) будут закрыты из-за предстоящих сильных морозов, и сохранить функционирование системы отопления станет невозможно.

"В результате ночной атаки мы вынуждены эвакуировать одну из больниц, отключить систему отопления и перевезти множество паллиативных больных", — подчеркнул мэр Днепра.

Филатов заявил, что ему мешают бороться с последствиями вражеской атаки

Мэр Днепра отметил, что ответственные лица за устранение последствий российской атаки не могут выполнять работу, так как часть их них находится под домашним арестом, другие же не имеют брони от ТЦК.

"Пжслт, уберите до конца войны своих собак. Всех тех, кто прикручивает камеры наружного наблюдения под воротами коммунальных предприятий, ищет "ОЗУ", издевается над людьми, придумывает уголовные дела, зарабатывает лайки, погоны, звания и премии. У нас каждый раз, если не ракета, то "Шахед", а все, кто может устранить аварию — или под ночным домашним арестом или без брони ТЦК", — написал городской голова в своем Telegram-канале.

Также он отметил давление со стороны правоохранителей, которые расследуют возможные нецелевые растраты бюджета в тот момент, когда в городе экстренная ситуация в связи с обстрелами со стороны России.

"Из-за ночного обстрела мы эвакуируем одну из больниц, сливаем систему отопления и вывозим большое количество паллиативных больных. Также закрываем школы. Потому что по прогнозам в ближайшее время ожидается похолодание, а удержать систему не получится… Вчера сотрудники СБУ целый день провели на городской свалке, измеряя рулеткой спиленные ветки и надеясь найти там хищения дров", — написал Филатов.

Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля российские оккупанты дронами атаковали город Днепр. В результате был поврежден объект гражданской инфраструктуры, одна из ТЭС перестала вырабатывать электроэнергию.

В пресс-службе КП "Днепрводоканал" рассказали, что в результате возникших перебоев со светом было приостановлено водоснабжение по ряду адресов в городе.