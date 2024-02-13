"Приберіть своїх собак": Філатов жорстко висловився на адресу влади після обстрілу Дніпра

За словами мера Бориса Філатова, поки місто бореться з наслідками ворожої атаки, евакуює лікарню і закриває школи, силовики міряють рулеткою спиляні гілки на звалищі, підозрюючи розкрадання дров.

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У ніч на 13 лютого російські ударні дрони типу Shahed атакували місто Дніпро. Унаслідок влучання по об'єкту енергетики було відключено опалення та водопостачання в деяких районах міста. Про це повідомив міський голова Борис Філатов у своєму Telegram-каналі.

Так, Філатов оголосив про тимчасове закриття шкіл та евакуацію лікарні в постраждалому районі.

Також він зазначив, що школи в Придніпровську (житловий масив у Дніпрі) будуть закриті через майбутні сильні морози, і зберегти функціонування системи опалення стане неможливо.

"Унаслідок нічної атаки ми змушені евакуювати одну з лікарень, відключити систему опалення і перевезти безліч паліативних хворих", — підкреслив мер Дніпра.

Філатов заявив, що йому заважають боротися з наслідками ворожої атаки

Мер Дніпра зазначив, що відповідальні особи за усунення наслідків російської атаки не можуть виконувати роботу, оскільки частина з них перебуває під домашнім арештом, інші ж не мають броні від ТЦК.

"Пжслт, приберіть до кінця війни своїх собак. Усіх тих, хто прикручує камери зовнішнього спостереження під воротами комунальних підприємств, шукає "ОЗП", знущається з людей, вигадує кримінальні справи, заробляє лайки, погони, звання і премії. У нас щоразу, якщо не ракета, то "Шахед", а всі, хто може усунути аварію — або під нічним домашнім арештом, або без броні ТЦК", — написав міський голова у своєму Telegram-каналі.

Також він наголосив на тиску з боку правоохоронців, які розслідують можливі нецільові розтрати бюджету в той момент, коли в місті екстрена ситуація у зв'язку з обстрілами з боку Росії.

"Через нічний обстріл ми евакуюємо одну з лікарень, зливаємо систему опалення і вивозимо велику кількість паліативних хворих. Також закриваємо школи. Тому що за прогнозами найближчим часом очікується похолодання, а утримати систему не вийде... Учора співробітники СБУ цілий день провели на міському сміттєзвалищі, вимірюючи рулеткою спиляні гілки і сподіваючись знайти там розкрадання дров", — написав Філатов.

Нагадаємо, в ніч із 12 на 13 лютого російські окупанти дронами атакували місто Дніпро. У результаті було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, одна з ТЕС перестала виробляти електроенергію.

У пресслужбі КП "Дніпроводоканал" розповіли, що внаслідок перебоїв зі світлом було припинено водопостачання за низкою адрес у місті.