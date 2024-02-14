Удары ВС РФ по Селидово: повреждены девять жилых домов, среди жертв есть ребенок, — ГВА

По данным военной администрации, ранения получили 12 мирных жителей, среди которых четверо детей. Также трое мирных жителей погибли.

Related video

В результате обстрелов города Селидово в Донецкой области в ночь на 14 февраля погибли три человека, среди которых ребенок. Также ранения получили 12 жителей города. Об этом сообщили в Городской военной администрации города.

"Ночью, с 13 на 14 февраля 2024 года, российские оккупационные войска попали в гражданские объекты г. Селидово. В результате ранения получили 12 жителей (4 из них дети). Погибли 3 гражданских лица (1 из них ребенок)", — сказано в сообщении.

Также там заявили, что повреждены 9 многоквартирных жилых домов и здания центральной городской больницы.

Последствия обстрела Селидово Фото: Скриншот

Удары по Селидово: что известно

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что около 23:30 13 февраля россияне ударили по городу Селидово. В одном из подъездов уничтожены 12 квартир. Ранения получили четыре человека, среди них двое детей. Позже он сообщил о втором ударе, который произошел около часа ночи 14 февраля. В результате этой атаки пострадал корпус больницы.

Последствия обстрела Селидово

"Вероятно, под завалами находятся 3 человека, в том числе ребенок. На месте работают спасатели, полиция и местные власти. Спасатели проводят поисковые работы, тушат пожар на площади 60 м², эвакуируют больных из поврежденных помещений. К работам привлечены 27 человек личного состава и 6 единиц техники", — написал он.

Последствия обстрела Селидово

Напомним, что 8 февраля Филашкин также сообщал об обстреле Селидово. Селидовская ГВА подтвердила повреждения семи админзданий, 53 многоэтажных жилых дома, 10 частных домовладений и 24 транспортных средств. Среди пострадавших — ребенок 2017 года рождения.