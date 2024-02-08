ВС РФ нанесли удары по Селидовому: повреждено более 50 домов, есть жертвы (фото)

Селидовская ГВА подтвердила повреждения семи админзданий, 53 многоэтажных жилых дома, 10 частных домовладений и 24 транспортных средств. Среди пострадавших — ребенок 2017 года рождения.

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По меньшей мере один человек погиб и семеро ранены в результате ночных обстрелов Селидово. Об этом в Telegram сообщил Вадим Филашкин, руководитель Донецкой облгосадминистрации.

Среди раненых — семилетний ребенок. Он отметил, что российские оккупанты семь раз обстреляли город — повредили семь многоэтажек, три частных дома, три учебных заведения и админздание. Кроме того, пострадали восемь автомобилей.

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"Это — только предварительно известные последствия. Точные масштабы нанесенного ущерба устанавливаем", — сообщил чиновник.

В Селидовской ГВА в Telegram сообщили, что в результате ночной вражеской атаки по Селидовской громаде семь жителей ранены. Медицинскую помощь оказали всем пострадавшим. Погибла 50-летняя женщина.

В результате обстрела, как говорится в сообщении, повреждены семь админзданий, 53 многоэтажных жилых дома, 10 частных домовладений и 24 транспортных средств. Повреждены линии электросетей, город частично обесточен. Все службы работают на местах.

Ситуация в Донецкой области от Генштаба ВСУ

Украинские бойцы, как говорится в отчете Генерального ВСУ от 8 февраля, отбили 9 атак российских войск в окрестностях Белогоровки Луганской области, а также возле населенных пунктов Терны и Торское Донецкой области.

В районе Бахмута Силы обороны Украины сумели остановить 8 атак оккупантов возле Ивановского и Клещиевки.

Украинские защитники и в дальнейшем сдерживают врага, который пытается окружить Авдеевку. Бойцы отстаивают свою позицию и наносят оккупантам большие потери. Например, за сутки 7 февраля Силы обороны Украины отбили 27 атак в окрестностях Новобахмутовки, Авдеевки, еще 13 атак у Невельского и Первомайского.

Возле Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкая область также украинские войска сдерживают противника.

Напомним, 8 февраля аналитики DeepState сообщили, что в Авдеевке самая тяжелая ситуация, но оккупанты еще не задействовали основные силы. У россиян, по их данным, есть частичный успех в районе железнодорожной станции.