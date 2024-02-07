На руках кровь двух детей: удар по Покровскому району навела жена "вагнеровца", — СБУ

Во время обстрела Покровского района в Донецкой области ВС РФ попали в жилые дома. Погибли целые семьи с детьми.

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В Донецкой области задержали российскую информатора, которая в роли продавщицы возле вокзала шпионила за ВСУ. Деталями 7 февраля поделилась пресс-служба Службы безопасности Украины.

Женщина работала на российскую разведку, собирала данные о Силах обороны и корректировала огонь по гражданской инфраструктуре в регионе. Именно благодаря ее "усилиям" 6 января ВС РФ ударили по жилой застройке в Покровском районе. Тогда в результате атаки погибли шесть мирных жителей, среди них были двое детей.

Кроме того, информатор отслеживала эшелоны с тяжелой бронетехникой и артиллерией ВСУ. Для этого она даже устроилась продавщицей в привокзальный киоск.

"Там она "втемную" выспрашивала "нужные" сведения у работников вокзала во время доверительных разговоров и продажи товаров", — рассказали в СБУ.

Также женщина пыталась скрыто фиксировать перемещение подвижного состава украинских войск. Всю полученную информацию она передавала работнику Генштаба ВС РФ, его уже идентифицировали.

"Для коммуникации злоумышленники использовали анонимный чат в популярном мессенджере. Передачу разведданных фигурантка осуществляла в виде текстовых "отчетов" и электронных фото украинских объектов с привязкой к местности", — объяснили в СБУ.

По данным следствия, ее сотрудничество с врагом началось еще до полномасштабного вторжения ВС РФ. Женщина ездила в захваченный Донецк к своему мужу, который отбывал там срок. После выхода из колонии он вступил в ЧВК "Вагнер". Летом 2023 года на жену "вагнеровца" вышел на то время уже ее "куратор", и дал задание собирать информацию на Бахмутском направлении.

Информатора задержали в ее собственном доме. Во время обысков у нее нашли телефон, через который и передавались данные.

Женщина получила подозрение в несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ в условиях военного положения. Ей грозит до 12 лет заключения.

Задержанная информатор с работниками СБУ Фото: СБУ

Удары по Покровскому району: что известно

6 января ВС РФ ударили по району ракетами С-300. Сообщали про 8 раненых и поиск детей под завалами. Российским оккупантам удалось уничтожить два частных жилых дома в городе Покровске и еще один дом в селе Ровное.

8 января в Покровском районе завершили поисково-спасательные работы. На тот момент были идентифицированы 5 погибших, среди них — трехлетняя девочка. В МВД информировали, что "предварительно, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара".

Впоследствии в Нацполиции заявили, что идентифицировали еще два тела. В селе Ровное погибли супруги 32 и 30 лет, их трехлетняя дочь и 59-летняя бабушка девочки. В Покровске погибли 34-летний мужчина и две женщины 37 и 39 лет.

3 февраля в МВД заявили, что полиция идентифицировала тела еще двух погибших — 7-летнего мальчика из Ровного и 14-летнего подростка из Покровска. Остаются неустановленными еще двое погибших детей — мальчики 9 и 16 лет.

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