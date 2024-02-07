"Атеш" зафиксировал перемещение техники ВС РФ в Донецкой области: подробности (видео)

Представители подполья отмечают, что речь идет, в частности, о российских танках, которые заметили в оккупированной Горловке. Агентам известно место базирования техники ВС РФ, а координаты уже передали Силам обороны Украины.

Related video

Украинское подполье зафиксировало перемещение военной техники российских оккупантов во временно оккупированной Горловке Донецкой области. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" 7 февраля.

"Наши агенты смогли зафиксировать перемещение техники оккупантов, в том числе танков в Горловке", — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам представителей подполья, агентам известно конкретное место, где базируется соответствующая техника (Координаты: 48.312411,37.980464).

"Координаты места передали Силам обороны Украины, ждем быстрой реакции", — отмечают в движении.

Также партизаны отметили, что продолжают разведку всех военных объектов на территории Российской Федерации, а их основная задача — оперативно передавать любую информацию, которая поможет деоккупировать Донецкую и другие области Силами обороны Украины.

Напомним, 6 февраля члены партизанской организации "Атеш" сообщили, что им удалось провести разведку базы воинской части ВС РФ, которая расположена в Тимирязевском районе Москвы. В результате были обнаружены развернутые пусковые установки комплексов ПВО С-400 "Триумф" в количестве 12 единиц.

5 февраля в движении "Атеш" сообщили, что военные силы России разместили свою военную технику на окраине временно оккупированного города Евпатория в Крыму. В процессе выгрузки одного из танков произошло его опрокидывание.