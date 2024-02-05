Оккупанты, размещая технику в Крыму, перевернули танк, — Атеш (фото)

Партизаны смогли зафиксировать место размещения техники оккупантов на окраине Евпатории.

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Военные силы России разместили свою военную технику на окраине временно оккупированного города Евпатория в Крыму. В процессе выгрузки одного из танков произошло его опрокидывание. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в Telegram.

"Наши агенты зафиксировали место размещения техники оккупантов на окраине Евпатории", — говорится в сообщении

По информации от партизан, агенты стали свидетелями того, как во время выгрузки техники с платформы оккупанты неудачно оперировали и перевернули танк.

Оккупанты, размещая технику в Крыму, перевернули танк Оккупанты, размещая технику в Крыму, перевернули танк Оккупанты, размещая технику в Крыму, перевернули танк

"Координаты места: 45.21420455129831, 33.36806799629873", — добавили в источнике.

Оккупанты, размещая технику в Крыму, перевернули танк

Напомним, 31 января в Минобороны России заявили об атаке Крыма с помощью 20 ракет. В сети сообщили, что в северной части Севастополя, в частности в районе аэродрома "Бельбек", возник пожар.

Также 30 января в СтратКом ВСУ сообщили, что украинские военные отработали по радиолокационной станции российской системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму. Операция была проведена на северо-западе полуострова в поселке Раздольное.