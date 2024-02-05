Окупанти, розміщуючи техніку в Криму, перевернули танк, — Атеш (фото)

Партизани змогли зафіксувати місце розміщення техніки окупантів на околиці Євпаторії.

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Військові сили Росії розмістили свою військову техніку на околиці тимчасово окупованого міста Євпаторія в Криму. У процесі вивантаження одного з танків сталося його перекидання. Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram.

"Наші агенти зафіксували місце розміщення техніки окупантів на околиці Євпаторії", — йдеться в повідомленні

За інформацією від партизанів, агенти стали свідками того, як під час вивантаження техніки з платформи окупанти невдало оперували і перевернули танк.

Окупанти, розміщуючи техніку в Криму, перевернули танк Окупанти, розміщуючи техніку в Криму, перевернули танк Окупанти, розміщуючи техніку в Криму, перевернули танк

"Координати місця: 45.21420455129831, 33.36806799629873", — додали в джерелі.

Окупанти, розміщуючи техніку в Криму, перевернули танк

Нагадаємо, 31 січня в Міноборони Росії заявили про атаку Криму за допомогою 20 ракет. У мережі повідомили, що в північній частині Севастополя, зокрема в районі аеродрому "Бельбек", виникла пожежа.

Також 30 січня у СтратКом ЗСУ повідомили, що українські військові відпрацювали по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Операція була проведена на північному заході півострова в селищі Роздольне.