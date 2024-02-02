"Атеш" виявив майже цілу ескадрилью Су-30 в окупованому Криму: подробиці (фото)

За словами координаторів підпілля, Сакський аеродром є одним із стратегічно важливих об'єктів російських окупантів, адже з нього відбувається більшість зльотів ворожих літаків, які й атакують Україну.

Related video

Українські партизани провели комплексну розвідку аеродрому "Саки" на території тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у партизанському русі "Атеш" в Telegram.

"Останнім часом наші агенти активно займаються розвідкою стратегічного аеродрому в Новофедорівці, більш відомим як Сакський аеродром", — йдеться у повідомленні.

За словами координаторів підпілля, аеродром "Саки" є одним із стратегічно важливих об'єктів російських окупантів, бо з нього відбувається більшість зльотів ворожих винищувачів, які здійснюють атаки по Україні.

У Криму партизани провели комплексну розвідку аеродрому "Саки"

На аеродромі зафіксували близько 10 винищувачів Су-30

У русі "Атеш" зазначають, що на момент розвідки агентам вдалось зафіксувати приблизно 10 винищувачів Су-30, які свідчать про важливість аеродрому як платформи для повітряних операцій. Крім того, зафіксували й місця розміщення засобів ППО та РЛС типу "Каста-2Е2", що свідчить про високий рівень захисту противника.

"Це лише мала частина всіх розвідданих, які ми отримали. Уся інформація передана Силам оборони України, чекаємо від них на позитивні новини", — зазначили партизани.

Фото: Атеш

Удар по військовому аеродрому "Саки"

Нагадаємо, 6 січня командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук повідомив, що українські військові знищили пункт управління росіян на території тимчасово окупованого Криму. За інформацією Олещука, під ударом опинився військовий аеродром "Саки", розташований у Новофедорівці.

Про удар по аеродрому повідомили й у Telegram-каналі "Кримський вітер". Як зазначають автори публікації, у "Саках" базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. На його озброєнні — бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Нагадаємо, 31 січня у Міноборони Росії заявили про атаку Криму за допомогою 20 ракет. У мережі повідомили, що у північній частині Севастополя, зокрема в районі аеродрому "Бельбек", виникла пожежа.

Також 30 січня у СтратКомі ЗСУ повідомили, що українські військові відпрацювали по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Операція була проведено на північному заході півострова в селищі Роздольне.