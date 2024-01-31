"Зазнали великих втрат": українська ракета влучила в аеродром "Бельбек" у Криму (фото, відео)

У Міноборони РФ заявили про нібито знищення всіх українських ракет, проте після гучних вибухів на аеродромі "Бельбек" виникла масштабна пожежа. У соцмережах повідомляють про загиблих окупантів та знищену авіаційну техніку.

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У середу 31 січня в районі тимчасово окупованого Севастополя в Криму пролунали вибухи. Фокус зібрав все, що відомо про ситуацію на півострові.

У Telegram-каналі "Крымский ветер" повідомили близько 15:20, що жителі Євпаторійського району чули звуки вибухів. Тоді як через 10 хвилин повітряну тривогу оголосили в Севастополі. Один із підписників поділився зображенням сліду від ракети, яка, за його словами, рухалася в бік Севастополя.

У цей час у російському Telegram-каналі "ЧП / Севастополь" заявили про зліт шести українських винищувачів та пуски ракет.

О 16:45 у Telegram-каналі "Крым.Реалии" повідомили, що в Севастополі пролунали п'ять вибухів. За словами журналіста, це могла бути робота ППО.

Після цього в Telegram-каналі "Крымский ветер" розповіли, що в північній частині Севастополя, зокрема в районі аеродрому "Бельбек", виникла пожежа.

"Севастопольці відчувають запах гуми та палива", — йдеться у повідомленні.

Дим у Севастополі

Глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що місцеві жителі бачили дим в районі Севастопольської бухти. З його слів, це військові РФ нібито використовували табельні засоби маскування.

Пізніше він повідомив, що росіяни відбили масовану атаку на Севастополь. За попередньою інформацією, було збито нібито шість ракет. Проте уламки впали в приватному секторі на вулиці Федорівській. Також в садовому товаристві "Усть-Бельбек" від уламків постраждало 12 будівель — вибиті шибки, пошкоджені паркани. Ніхто з людей не постраждав.

У Міноборони Росії заявили, що близько 17:00 мск українські військові атакували Крим за допомогою 20 ракет.

"Близько 17:00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням 20 авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві зазначили, що російська ППО нібито знищили 17 ракет над акваторією Чорного моря та три над самим півостровом. Уламки ракет впали на території військової частини в мікрорайоні Любимівка у північній частині Севастополя. За даними РФ, пошкоджень авіаційної техніки нібито не було зафіксовано.

У Telegram-каналі "Крымский ветер" зауважили, що 19:52 мск було чутно гучний вибух у районі Камишової бухти Севастополя.

Пізніше Telegram-каналі з посиланням на власні джерела заявили, що відбулося влучання по аеродрому "Бельбек".

Аеродром "Бельбек" на карті

У результаті чого відкололася частина обриву поруч зі злітною смугою. Також було знищено РЛС та влучили по автопарку.

Втрати ЗС РФ після атаки на Крим

В анонімному російському Telegram-каналі "Кремлевская табакерка" з посиланням на джерела в Міноборони та Генштабу РФ повідомили, що в результаті атаки по Криму були уражені три літаки та втрачено понад 20 військових РФ.

Адміністратори каналу розповіли, що Україна нібито випустила 24 ракети по півострову, п'ять з яких не вдалося збити.

"На аеродромі "Бельбек", згідно з перевіреною інформацією, втрачено три літаки — два Су-27 та один Су-30. Двоє з них серйозно пошкоджено, але ще є шанс їх відремонтувати. Один літак, на жаль, знищено повністю, ракета потрапила прямо в нього", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, після удару загинули 12 окупантів та ще понад десять — зазнали поранень.

"Частину літаків не встигли підняти у повітря після отримання сигналу про ракетну загрозу. У зв'язку з цим ми й зазнали таких великих втрат", — зауважило джерело Telegram-каналу в Міноборони РФ.

Крім цього, біля Гвардійського ракета влучила в тренувальний табір спецназу, в результаті чого загинуло дев'ять елітних бійців ГРУ, ще семеро зазнали поранень. Також було знищено декілька одиниць військової техніки.

На момент виходу публікації російська і окупаційна влада не коментували втрати після атаки по Криму.

Вибухи в Криму: реакція української сторони

Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук нагадав, що в складі Повітряних сил є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації, тоді як її штатне місце базування — аеродром "Бельбек".

"Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності! Разом — до перемоги!" — казав Микола Олещук.

Нагадаємо, 30 січня у СтратКомі ЗСУ повідомили, що українські військові відпрацювали по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Операція була проведено на північному заході півострова в селищі Роздольне.