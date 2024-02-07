"Атеш" зафіксував переміщення техніки ЗС РФ на Донеччині: подробиці (відео)

Представники підпілля зазначають, що йдеться, зокрема, про російські танки, які помітили в окупованій Горлівці. Агентам відоме місце базування техніки ЗС РФ, а координати вже передали Силам оборони України.

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Українське підпілля зафіксувало переміщення військової техніки російських окупантів у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області. Про це повідомили у партизанському русі "Атеш" 7 лютого.

"Наші агенти змогли зафіксувати переміщення техніки окупантів, у тому числі танків у Горлівці", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами представників підпілля, агентам відоме конкретне місце, де базується відповідна техніка (Координати: 48.312411,37.980464).

"Координати місця передали Силам оборони України, чекаємо на швидку реакцію", — наголошують у русі.

Також партизани наголосили, що продовжують розвідку всіх військових об'єктів на території Російської Федерації, а їх основне завдання —оперативно передавати будь-яку інформацію, яка допоможе деокупувати Донецьку та інші області Силами оборони України.

Нагадаємо, 6 лютого члени партизанської організації "Атеш" повідомили, що їм вдалося провести розвідку бази військової частини ЗС РФ, яка розташована в Тимірязєвському районі Москви. У результаті було виявлено розгорнуті пускові установки комплексів ППО С-400 "Тріумф" у кількості 12 одиниць.

5 лютого у русі "Атеш" повідомили, що військові сили Росії розмістили свою військову техніку на околиці тимчасово окупованого міста Євпаторія в Криму. У процесі вивантаження одного з танків сталося його перекидання.