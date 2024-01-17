ЗС РФ змінили напрям переміщення техніки на Донбасі: до чого готується ворог (відео)

Найбільша концентрація російських військових спостерігається у Маріуполі біля проспекту Металургів та бульвару Шевченка, а також в приватному секторі Новоселівка, розповів радник мера Петро Андрющенко.

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Збройні сили Російської Федерації змінили напрям переміщення у тимчасово окупованому Маріуполі в бік Волновахи Донецької області. Про це повідомив міський голова Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі 17 січня.

"Військові переміщення у Маріуполі знов змінили напрям в бік Волновахи", — сказав Петро Андрющенко.

Він зазначив, що особовий склад ЗС РФ та інженерні підрозділи переміщувалися з Новоазовського та Бердянського напрямків по трасі Маріуполь — Донецьк у бік Волновахи.

Зі слів Андрющенка, російські військові розпочали розселення офіцерського складу в нових та відремонтованих будинках у Центральному районі Маріуполя. Найбільша концентрація ворога спостерігається біля проспекту Металургів та бульвару Шевченка, а також в приватному секторі Новоселівка.

"Зафіксовано факт використання бетонних конструкцій, схожих на секції для багатоповерхівок в облаштуванні фортифікацій на ділянках навколо Волновахи", — заявив радник мера Маріуполя.

Петро Андрющенко зауважив, що можна говорити про продовження стягування та накопичення резервів навколо Волновахи та на північному заході Маріупольського району. Він наголосив, що Вугледар залишається в зоні найбільш вірогідного наступного тиску окупантів на півночі Донецької області.

Нагадаємо, 12 січня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти заводили нові підрозділи, військову техніку та обладнання в Маріупольський район. За останні декілька тижнів противник завів щонайменше десять тисяч контрактників.

17 січня стало відомо, що російські військові змінили місце розміщення військової техніки в Маріуполі. Зокрема, це сталося після ударів ЗСУ по місцю дислокації ЗС РФ у місті.