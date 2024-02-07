"Нон-стоп идут бои": ВС РФ штурмуют под Купянском круглосуточно и ежедневно, — командир ВСУ

Командир взвода 1 ДШБ 95 бригады Станислав Краснов рассказал, что российских оккупантов отправляют в непрерывные "мясные штурмы". Их цель — захватить высоту, чтобы полностью контролировать Купянск.

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ВС РФ без остановки наступают на Купянском направлении, постоянно меняя тактику. Об этом в эфире телемарафона 7 февраля рассказал командир взвода 1 Десантно-штурмового батальона 95 ОДШБр ДШВ ВСУ Станислав Краснов.

"На нашем направлении ситуация стабильно очень и очень напряженная. Россияне постоянно пытаются штурмовать. Непрерывно и круглосуточно различными методами они идут на штурм, и это уже продолжается достаточно долгое время", — сказал он.

Военный подчеркнул, что российским оккупантам ставило руководство "крайней датой" захвата Купянска Новый год. Однако благодаря стойкости, мужеству и профессионализму украинских воинов врагу не удалось продвинуться "ни на метр".

Однако Россия не оставляет надежды взять Купянск под контроль, ведь город имеет для страны-агрессора стратегическое значение. Захватчики стремятся взять господствующую высоту, с которой смогут полностью контролировать Купянск.

"Если туда поставить артиллерию, то они смогут на десятки километров вокруг контролировать все, что там есть", — объяснил Краснов.

Защитник рассказал, что ВС РФ пытаются проломить линию обороны уже долгое время. Вражеские пехотные штурмы не останавливаются уже в течение примерно двух месяцев.

"И днем, и ночью, они пытаются штурмовать постоянно. Как-то увеличения, уменьшения сил не ощущается. На линии фронта нон-стоп идут очень жесткие боевые действия", — описал командир.

Если пехотные "мясные штурмы" не удаются, российские оккупанты отправляют огромное количество бойцов на лобовые штурмы. Враг постоянно меняет тактику, иногда пытается пробить оборону бронетехникой.

"Наши войска истребляют у них полностью подразделение, которое они бросают на штурм, тогда заезжают новые подразделения с новыми командирами, новой тактикой", — объяснил Краснов.

Купянск на карте боевых действий Фото: DeepStateMAP

Напомним, военно-политический обозреватель Александр Коваленко предупредил, что в ближайшее время усилится давление со стороны ВС РФ на Авдеевском направлении. Командование выдвинуло оккупантам новое требование.

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