РФ сконцентрировала 42 тысячи военных возле Купянска: в ВСУ рассказали об угрозе на фронте

На Лимано-Купянском направлении россияне сконцентрировали около 110 тысяч человек. Враг подтягивает резервы на замену ранее уничтоженных, рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

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Вооруженные силы Российской Федерации сконцентрировали 42 тысячи военных в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш во время телемарафона.

Он отметил, что с осени 2023 года на Лимано-Купянском направлении россияне сконцентрировали около 110 тысяч человек.

"И если мы можем разделить это по направлениям, то именно на Купянском направлении численность остается плюс-минус постоянной", — сказал Илья Евлаш.

По его словам, не все 40 тысяч оккупантов берут на передней линии соприкосновения. Поскольку эта цифра — общее количество, которое охватывает подразделения обеспечения, тыловые, ремонтные батальоны, связистов, медиков и других. В том числе и "Шторм Z", "Шторм V", в которых наблюдается жесткая дисциплина и практика публичных карательных мероприятий.

Евлаш отметил, что это количество нельзя недооценивать, поскольку вражеские подразделения несут угрозу. Несмотря на это украинские военные дают им совет уже в течение долгого времени, в результате продвижения на направлении как такового не отмечено.

Кроме этого, он отметил, что оккупанты подтягивают новые резервы на замену ранее уничтоженных. Противник уменьшил время подготовки бойцов с 3-4 месяцев до 2-3. Основная цель этого — это сохранение наступления и потенциала до президентских выборов в России, поскольку оккупантам нужно подать информацию, что якобы так называемая "СВО" идет по плану, однако после выборов врагу придется пересмотреть свои планы. Евлаш добавил, что операции на фронте потребуют много ресурсов и денег, также РФ не ожидала, что интенсивные боевые действия будут вестись так долго.

Напомним, 6 февраля пресс-секретарь 14-й ОМБр Надежда Замрига рассказала, что оккупанты активизировали наступательные действия на Купянском направлении. Противник увеличил количество штурмов, однако использует меньше боевой техники.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 5 февраля рассказали, что оккупанты продвинулись на северо-восток от Купянска и на запад от Кременной. Враг усиливает свои подразделения для очередной попытки прорыва украинских рубежей.