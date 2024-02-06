РФ сконцентрувала 42 тисячі військових біля Куп'янська: у ЗСУ розповіли про загрозу на фронті

На Лимано-Куп'янському напрямку росіяни сконцентрували майже 110 тисяч осіб. Ворог підтягує резерви на заміну раніше знищених, розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

Related video

Збройні сили Російської Федерації сконцентрували 42 тисячі військових у районі Куп'янська Харківської області. Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш під час телемарафону.

Він зазначив, що з осені 2023 року на Лимано-Куп'янському напрямку росіяни сконцентрували майже 110 тисяч осіб.

"І якщо ми можемо розділити це за напрямками, то саме на Куп’янському напрямку чисельність залишається плюс-мінус постійною", — сказав Ілля Євлаш.

З його слів, не всі 40 тисяч окупантів беруть на передній лінії зіткнення. Оскільки ця цифра — загальна кількість, яка охоплює підрозділи забезпечення, тилові, ремонтні батальйони, зв'язківців, медиків та інших. Зокрема, і "Шторм Z", і "Шторм V", у яких спостерігається жорстка дисципліна та практика публічних каральних заходів.

Євлаш наголосив, що цю кількість не можна недооцінювати, оскільки ворожі підрозділи несуть загрозу. Попри це українські військові дають їм раду вже протягом довгого часу, у результаті просування на напрямку як такого не зазначено.

Крім цього, він зауважив, що окупанти підтягують нові резерви на заміну раніше знищених. Противник зменшив час підготовки бійців з 3-4 місяців до 2-3. Основна мета цього — це збереження наступу та потенціалу до президентських вборів у Росії, оскільки окупантам потрібно подати інформацію, що нібито так звала "СВО" йде по плану, проте після виборів ворогу доведеться переглянути свої плани. Євлаш додав, що операції на фронті затребують багато ресурсів і грошей, також РФ не очікувала, що інтенсивні бойової дії вестимуться так довго.

Нагадаємо, 6 лютого прессекретарка 14-ої ОМБр Надія Замрига розповіла, що окупанти активізували наступальні дії на Куп'янському напрямку. Противник збільшив кількість штурмів, проте використовує менше бойової техніки.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 5 лютого розповіли, що окупанти просунулися на північний схід від Куп'янська та на захід від Кремінної. Ворог підсилює свої підрозділи для чергової спроби прориву українських рубежів.