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Военный Фокус Российско-украинская война

"Пытаются найти любую щель в обороне": в ВСУ рассказали о боях под Купянском (карта)

ВСУ на передовой
Фото: Генштаб ВСУ | Иллюстративное фото

Противник активизировал штурмовые действия у Синьковки, и когда терпит неудачу, ужесточает артиллерийские и авиаудары по населенным пунктам.

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Российские войска активизировали наступательные действия на Купянском направлении. В частности, оккупанты увеличили количество штурмов в районе населенного пункта Синьковка, но при этом противник использует меньше боевой техники. О том, как складывается обстановка на одном из горячих участков фронта рассказала 6 февраля в интервью "Суспильному" пресс-секретарь 14-ой ОМБр Надежда Замрига.

По ее словам, в последнее время было замечено некоторое затишье и даже был день, когда враг не предпринимал штурмов, однако в минувшие сутки подразделения ВС РФ провели восемь атак, и "как крысы" пытались найти брешь в украинской обороне.

"Это говорит о том, что противник за это время успел пополнить свои запасы личным составом, боекомплектом, и снова возобновил свои тщетные попытки идти в атаку и искать слабое место в обороне нашей бригады. Это ему не удается", — сказала Замрига.

За минувшие сутки ВС РФ потеряли 10 солдат, еще 20 были ранены. Пресс-секретарь отметила, что когда россияне терпят неудачу и несут потери, они "бесятся" и ужесточают артиллерийский огонь и авиаудары по населенным пунктам.

карта Купянское направление Fullscreen
Карта боевых действий на Купянском направлении. 5 января 2024 года. Источник: deepstatemap
карта Купянское направление Fullscreen
Карта боевых действий на Купянском направлении. 5 февраля 2024 года. Источник: deepstatemap

В то же время было замечено, что оккупанты стали меньше применять военную технику вблизи Синьковки, вероятно, сделав определенные выводы в плане потерь. Но все же противник еще обладает достаточным человеческим ресурсом, чтобы продолжать оказывать давление на этом участке.

"Благодаря бешеной работе аэроразведки, это им не удается, вовремя обнаруживается и еще на подходах к передовым позициям наших подразделений достаточно успешно уничтожаются. Однако сказать, что их дух упал и никто не пойдет на штурм, Это было бы легкомысленно с нашей стороны", — заключила Замрига.

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Напомним, по информации СНБО, Вооруженные силы РФ концентрируют значительные силы на Купянском направлении. В то же время издание Forbes пишет, что россияне перемещают к населенному пункту 500 танков, до 600 боевых машин, сотни гаубиц и развертывает 40 тысяч военнослужащих.