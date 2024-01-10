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Погибла целая семья: новые подробности обстрела Донецкой области 6 января (фото)

Полиция, Донецкая область, Покровское, Ровное, обстрел, война в Украине, фото
Фото: Нацполиция | ВС РФ ударили по Донецкой области

По данным правоохранителей, в селе Ровное погибли трехлетняя девочка, ее родители и бабушка. Также известно о троих погибших в Покровске.

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Полиция идентифицировала семерых погибших в населенных пунктах Покровск и Ровное Донецкой области, которые попали под обстрел Вооруженных сил Российской Федерации 6 января. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

В ведомстве заявили, что следователи и криминалисты продолжают исследовать фрагменты тел, выявленных на местах ракетных ударов ВС РФ.

Правоохранители установили, что в селе Ровное погибли супруги 32 и 30 лет, их трехлетняя дочь и 59-летняя бабушка девочки. В Покровске погиб 34-летний мужчина и двое женщин 37 и 39 лет. Полицейским предстоит установить личности еще четырех погибших.

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Местный Telegram-канал Pokrovsk.news пишет, что в Ровном погибла семья Самофаловых: 7-летний мальчик Руслан, 3-летняя девочка Ева и их родители Дарья и Александр. Кроме того, обстрел забрал жизни матери Александра и двоюродного брата Руслана и Евы.

По данным авторов публикации, ранее семья проживала в Ровном, однако из-за полномасштабного вторжения переехала в Киев. В Донецкой области остались их родственники. Сообщается, что Дарья и Александр приехали с детьми в родное село на праздники. Семья остановилась дома у матери Дарьи.

"6 января Руслан и Ева с родителями пошли к бабушке по папиной линии. Надолго задерживаться не планировали: хотели принести кутью и поздравить с праздниками. Когда собрались вместе, в дом прилетела ракета", — говорится в посте.

Александр Самофалов, обстрел, Ровное Fullscreen
Александр Самофалов
Дарья Самофалова, обстрел, Ровное Fullscreen
Дарья Самофалова
Руслан Самофалов, обстрел, Ровное Fullscreen
Руслан Самофалов
Эва Самофалова, обстрел, Ровное Fullscreen
Эва Самофалова
Александр Самофалов, обстрел, Ровное
Дарья Самофалова, обстрел, Ровное
Руслан Самофалов, обстрел, Ровное
Эва Самофалова, обстрел, Ровное

Напомним, в ночь на 6 января Вооруженные силы Российской Федерации дважды обстреляли город Покровск, что в Донецкой области. По словам главы ОВА Вадима Филашкина, оккупанты ударили по административному зданию.

Позже Вадим Филашкин сообщил, что в результате российской атаки в Покровском районе погибли 11 человек, среди них — пятеро детей. По его данным, оккупанты ударили по району ракетами С-300. В ГСЧС сообщили, что в селе Ровное полностью уничтожен частный жилой дом.