Загинула ціла сім'я: нові подробиці обстрілу Донецької області 6 січня (фото)

За даними правоохоронців, у селі Рівне загинули трирічна дівчинка, її батьки та бабуся. Також відомо про трьох загиблих у Покровську.

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Поліція ідентифікувала сімох загиблих у населених пунктах Покровськ і Рівне Донецької області, які потрапили під обстріл Збройних сил Російської Федерації 6 січня. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Facebook.

У відомстві заявили, що слідчі та криміналісти продовжують досліджувати фрагменти тіл, виявлених на місцях ракетних ударів ЗС РФ.

Правоохоронці встановили, що в селі Рівне загинуло подружжя 32 і 30 років, їхня трирічна донька та 59-річна бабуся дівчинки. У Покровську загинув 34-річний чоловік і двоє жінок 37 і 39 років. Поліцейським належить встановити особи ще чотирьох загиблих.

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Місцевий Telegram-канал Pokrovsk.news пише, що в Рівному загинула сім'я Самофалових: 7-річний хлопчик Руслан, 3-річна дівчинка Єва та їхні батьки Дарія й Олександр. Крім того, обстріл забрав життя матері Олександра і двоюрідного брата Руслана та Єви.

За даними авторів публікації, раніше сім'я проживала в Рівному, однак через повномасштабне вторгнення переїхала до Києва. У Донецькій області залишилися їхні родичі. Повідомляється, що Дарія та Олександр приїхали з дітьми в рідне село на свята. Сім'я зупинилася вдома в матері Дарії.

"6 січня Руслан і Єва з батьками пішли до бабусі по татовій лінії. Надовго затримуватися не планували: хотіли принести кутю і привітати зі святами. Коли зібралися разом, у будинок прилетіла ракета", — ідеться в пості.

Олександр Самофалов Дар'я Самофалова Руслан Самофалов Ева Самофалова

Нагадаємо, у ніч на 6 січня Збройні сили Російської Федерації двічі обстріляли місто Покровськ, що на Донеччині. За словами очільника ОВА Вадима Філашкіна, окупанти вдарили по адміністративній будівлі.

Пізніше Вадим Філашкін повідомив, що внаслідок російської атаки в Покровському районі загинули 11 осіб, серед них — п'ятеро дітей. За його даними, окупанти вдарили по району ракетами С-300. У ДСНС повідомили, що в селі Рівне повністю знищено приватний житловий будинок.